Виріз глибокий треба? Мендель у пошуках фото на обкладинку книги

В Іnstagram пані Юлія виклала три світлини, попросивши поради у дописувачів

Незабаром колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель представить широкому загалу свою книгу. А зараз вона шукає влучне фото до свого творіння. В Іnstagram пані Юлія виклала три світлини, попросивши поради у дописувачів.

«Який образ ви вибрали б на обкладинку? До речі, ці чудові фото зроблені @katesench», – написала Мендель.

На одній світлині Мендель сидить у відвертій позі на стільці, виставивши голі плечі та продемонструвавши глибокий виріз на спині. А на іншій журналістка у діловому костюмі дивиться кудись удалину та загадково усміхається. На третій світлині Мендель постає у молодіжному образі. Джинсовий костюм та, очевидно, перукар за спиною, який підправляє зачіску.

Дописувачі соцмереж відреагували на світлини по-різному. Зокрема вони розкритикували недоречний образ колишньої помічниці глави держави.

Нагадаємо, колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель написала книгу. У розмові з «Главкомом» вона повідомила, коли слід чекати книгу у продажу, але відмовилася надати додаткову інформацію.

Мендель була прессекретаркою президента Володимира Зеленського з 3 червня 2019 року. Про звільнення стало відомо наприкінці квітня цього року.

Мендель із 15 березня долучилася до програми «Погляд з Банкової» на телеканалі «Дом». Зокрема в одній з програм вона заявила, що в Україні є «українська російська мова». Ці її висловлювання в Офісі президента назвали «приватною думкою». Згодом Мендель вилетіла із проєкту «Погляд з Банкової».

У квітні президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та Мендель відвідали Францію з офіційним візитом.

За підсумками перемовин відбувся брифінг Зеленського, на якому його супроводжувала Мендель. Вбрання прессекретарки президента прикувало до себе увагу користувачів соцмереж. Зокрема, дописувачі акцентували увагу на недоречності ї образу. Майже відразу після цього стало відомо про її відставку.

Раніше Мендель заявила, що про Зеленського багато напишуть у підручниках. Вона похвалилася, що іменем президента вже називають дітей.

Також Мендель розповіла, як дві її публікації в Twitter для міжнародної аудиторії допомогли зміцнити гривню. Її висміяли в соціальних мережах.



