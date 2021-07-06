  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Виріз глибокий треба? Мендель у пошуках фото на обкладинку книги

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Мендель перебуває у роздумах щодо обкладинки своєї книги - Виріз глибокий треба? Мендель у пошуках фото на обкладинку книги
    Мендель перебуває у роздумах щодо обкладинки своєї книги
    Фото з відкритих джерел

    В Іnstagram пані Юлія виклала три світлини, попросивши поради у дописувачів

    Незабаром колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель представить широкому загалу свою книгу. А зараз вона шукає влучне фото до свого творіння. В Іnstagram пані Юлія виклала три світлини, попросивши поради у дописувачів.

    «Який образ ви вибрали б на обкладинку? До речі, ці чудові фото зроблені @katesench», – написала Мендель.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Виріз глибокий треба? Мендель у пошуках фото на обкладинку книги
    Виріз глибокий треба? Мендель у пошуках фото на обкладинку книги
    Виріз глибокий треба? Мендель у пошуках фото на обкладинку книги

    На одній світлині Мендель сидить у відвертій позі на стільці, виставивши голі плечі та продемонструвавши глибокий виріз на спині. А на іншій журналістка у діловому костюмі дивиться кудись удалину та загадково усміхається. На третій світлині Мендель постає у молодіжному образі. Джинсовий костюм та, очевидно, перукар за спиною, який підправляє зачіску.

    Дописувачі соцмереж відреагували на світлини по-різному. Зокрема вони розкритикували недоречний образ колишньої помічниці глави держави.

    Нагадаємо, колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель написала книгу. У розмові з «Главкомом» вона повідомила, коли слід чекати книгу у продажу, але відмовилася надати додаткову інформацію.

    Мендель була прессекретаркою президента Володимира Зеленського з 3 червня 2019 року. Про звільнення стало відомо наприкінці квітня цього року.

    Мендель із 15 березня долучилася до програми «Погляд з Банкової» на телеканалі «Дом». Зокрема в одній з програм вона заявила, що в Україні є «українська російська мова». Ці її висловлювання в Офісі президента назвали «приватною думкою». Згодом Мендель вилетіла із проєкту «Погляд з Банкової».

    У квітні президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та Мендель відвідали Францію з офіційним візитом.

    За підсумками перемовин відбувся брифінг Зеленського, на якому його супроводжувала Мендель. Вбрання прессекретарки президента прикувало до себе увагу користувачів соцмереж. Зокрема, дописувачі акцентували увагу на недоречності ї образу. Майже відразу після цього стало відомо про її відставку.

    Раніше Мендель заявила, що про Зеленського багато напишуть у підручниках. Вона похвалилася, що іменем президента вже називають дітей.

    Також Мендель розповіла, як дві її публікації в Twitter для міжнародної аудиторії допомогли зміцнити гривню. Її висміяли в соціальних мережах.

    Читайте також: Модний вирок: Мендель стала героїнею фотожаб через дрескод у Парижі (фото)


    Теги: фотограф Володимир Зеленський Юлія Мендель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Виріз глибокий треба? Мендель у пошуках фото на обкладинку книги