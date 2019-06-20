Конституційний суд оприлюднив термінову заяву



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В Конституційному суді поскаржились на заклики політиків притягнути до відповідальності суддів КСУ за рішення щодо конституційності розпуску Ради

В Конституційному суді заявляють, що ще розглядають справу щодо конституційності указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових парламентських виборів.

«Водночас Конституційний Суд України продовжує розгляд цієї справи», - говориться в повідомленні КСУ.

При цьому судді нарікають, що лунають заклики до невиконання рішення Конституційного Суду України, а також притягнення до відповідальності суддів КСУ за це рішення.

«Особливу стурбованість викликає той факт, що до поширення зазначеної інформації долучаються державні діячі та окремі політики», - йдеться в повідомленні.

«Ситуація, що створюється навколо ухвалення рішення Конституційного Суду України у цій справі, викликає глибоку занепокоєність, оскільки вона дестабілізує суспільно-політичну ситуацію в країні та допускає здійснення неправомірного впливу на Конституційний Суд України загалом і окремих суддів Конституційного Суду України зокрема», - нарікають в КСУ.

Нагадаємо, сьогодні з’явилась неофіційна інформація про те, що Конституційний суд визнав конституційним указ президента №303 про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових парламентських виборів.

Нагадаємо, 21 травня Володимир Зеленський підписав указ №303 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради 8-го скликання та призначення позачергових виборів». Указ набув чинності 23 травня, а вже наступного дня в Україні стартувала виборча кампанія.

24 травня до Конституційного суду було направлено подання з підписами 62 народних депутатів про неконституційність указу президента про дострокове припинення повноважень ВР.

11 червня відбулось відкрите засідання Конституційного суду з цієї справи. Представник президента у КС Федір Веніславський заявив, що коаліція у Верховній Раді не існує вже три роки.