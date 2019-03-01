Яценюк заявив, що кожного дня кремлівська адміністрація працює над поверненням України



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Арсеній Яценюк стверджує, що РФ влаштувала на нього багато інформаційних атак

«Служба зовнішньої розвідки, ГРУ МО, ФСБ, вся агентурна мережа, аналітика – всі працюють на ключову мету - повернення України», - Яценюк

Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк упевнений, що кожного дня кремлівська адміністрація, служба зовнішньої розвідки, ГРУ МО, ФСБ, вся агентурна мережа, аналітика – «всі працюють на ключову мету - повернення України». Про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню «Цензор.нет».

Як зазначив Яценюк, нічого не змінилося, виклики нікуди не пішли.



На думку політика, ключовий виклик, що чекає Україну за кордоном - це травневі вибори до Європейського парламенту.



«Після цих виборів ми отримаємо нову Єврокомісію і її президента, а потім і нового президента Європейської Ради. І дуже багато залежить від того, які будуть результати виборів. Уже сьогодні опитування показують, що правлячі сили, об'єднані Європейською Народною Партією, навряд чи візьмуть ту кількість голосів, що є сьогодні», - зазначив лідер «Народного фронту».



Яценюк підкреслив, що покладає надії на те, що їм вдасться сформувати коаліцію «всередині» Європейського парламенту і що Манфред Вебер, який в Мюнхені заявив про необхідність створення загальноєвропейської системи протиракетної оборони за участю України, стане тоді головою Єврокомісії.



«Але вже сьогодні можна констатувати, що в новому Європарламенті збільшиться кількість тих, хто шукатиме привід, щоб не підтримати Україну», - стверджує нардеп.



«Коли я говорю «щоб не підтримати Україну» - це весь комплект. Це як повернутися до добрих стосунків з Росією. Як добудувати «Північний потік». Як зняти санкції. Це перший виклик. Відповідно, цей виклик тягне за собою виклик продовження санкцій», - пояснює Яценюк.



Також лідер партії «Народний фронт» говорить, що його вкрай турбують відносини між Сполученими Штатами і Європейським Союзом.



«Ця тенденція зараз - набагато ширша. Якщо раніше була тільки дискусія серед членів НАТО (де домінуюча частина - країни-члени Євросоюзу) з приводу збільшень витрат на оборону, то зараз проблема ускладнилася. До сьогоднішнього дня не врегульовано цілу низку аспектів економічних відносин між Сполученими Штатами і Європейським Союзом», - уточнив він.



І цій ситуації, вважає політик, Путін «аплодує, у нього шампанське закінчиться скоро».



«Коли я говорю про відносини ЄС-США, то маю на увазі кілька позицій. НАТО - номер один, торговельна війна - номер два, і відповідь на глобальні виклики - номер три», - додав Яценюк.



Політик не має сумнівів, що РФ зробила все, щоб розкрутити «жовті жилети» у Франції.



Він вважає, що якщо ЄС і США заглибиться в свої внутрішні проблеми, Україна стане в ряду інтересів європейців і американців ще далі, ніж вона перебуває сьогодні.