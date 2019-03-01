Пакистан звільнив індійського пілота



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Пакистан назвав звільнення індійського пілота «жестом миру»

Натовпи людей зібралися на пакистано-індійському прикордонному пункті Вага, щоб зустріти пілота

Пакистан звільнив пілота індійського винищувача, який був схоплений в Пакистані в ході ескалації конфлікту навколо регіону Кашмір.

Про це 1 лютого повідомляє Еuronews.

Натовпи людей зібралися на пакистано-індійському прикордонному пункті Вага, щоб зустріти пілота.

Пакистан назвав звільнення пілота «жестом миру».

Раніше повідомлялося, що очільник МЗС Пакистану Шах Махмуд Куреші заявив про можливість повернення полоненого збитого індійського льотчика.

Нагадаємо, раніше Пакистан заявив, що збив два літаки індійських повітряних сил у своєму повітряному просторі в спірному регіоні Кашмір.

Як відомо, Індія почала будувати бункери для сімей на кордоні з Пакистаном. Українцям порадили не їздити до ряду штатів в Індії.

Раніше міністр розвитку людських ресурсів Індії Пракаш Джаведекар заявив про те, що військово-повітряні сили країни нанесли авіаудар по табору терористів на території Кашміру, яка підконтрольна Пакистану.

Прем'єр Пакистану зробив різку заяву щодо нанесеного Індією авіаудару.

В Європейському союзі та Китаї закликали Індію і Пакистан до стриманості.

Джерело: РБК-Україна