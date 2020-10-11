Як правильно заповнити виборчий бюлетень? ЦВК дала роз’яснення



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ЦВК затвердила роз’яснення порядку заповнення виборчого бюлетеня

Проголосувати можна лише за одну політичну партію та одного кандидата в депутати

Центральна виборча комісія на засіданні 10 жовтня затвердила порядок заповнення бюлетеня на місцевих виборах 2020 року. Центрвиборчком пояснив, як правильно заповнити бюлетень, щоб проголосувати.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Комісія розʼяснила порядок проставлення у такому бюлетені позначки «плюс» (+) або «галочки» (√), або іншої, що засвідчує волевиявлення виборця. А також – правильність написання порядкового номера кандидата в депутати від місцевої організації політичної партії, яку виборець підтримав.

Окрім того, у документі наведено приклади правильного та неправильного заповнення виборчого бюлетеня.

Так, щоб проголосувати за партію, необхідно у пустому квадраті навпроти назви політсили поставити позначку плюс «+» або будь-яку іншу. Після цього необхідно обрати кандидата в депутати від цієї партії та вписати його порядковий номер у квадраті з трафаретом.

Проголосувати можна лише за одну політичну партію та одного кандидата в депутати.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.

Українці будуть обирати міського голову, а також депутатів місцевих рад всіх рівнів.