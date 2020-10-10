Зеленський і його слуги – cамозакохані боягузи

Анатолій Гриценко голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

Анатолій Гриценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уряд Зеленського прийняв учора два важливих рішення..

Мотиви й наслідки цих рішень нам з вами, всім, ще доведеться усвідомити й відчути на власній шкірі.

Перше – Уряд прийняв рішення закликати Київ, Харків і Суми посилити карантин самостійно. Ключові слова: закликати і самостійно. Чому так? Чому не жорстко-рішуче, дбаючи про життя людей, з металом у голосі, з погрозами і поліцейськими рейдами, як це було в лютому-березні? Напевно тому, що

1) рейтинг Зеленського і його партії стрімко падає, у т.ч. через імпотенцію/неспроможність центральної влади надати людям допомогу в протидії вірусу;

2) рейтинг діючих мерів столиці й обласних центрів у два-три рази вищий; тому

3) вирішили скинути свою імпотенцію і разом з нею негатив – на місцеву владу: нехай тепер її проклинають, а ми собі будемо й далі займатися «великим будівництвом» за гроші, які забрали з фонду допомоги людям від вірусу, і регулярно записувати/розганяти рекламою позитивні відосики...

Друге – Уряд прийняв рішення перекласти на місцеву владу в регіонах функцію встановлення комунальних тарифів для населення. Яких саме? Геть усіх тарифів! Чому? Напевно тому, що на цих місцевих виборах партія Зеленського пролітає. Відтак – нехай населення тепер проклинає за тарифи тих, за кого голосувало - аби не Зеленського і його слуг. А тим часом вони ще активніше займуться «великим будівництвом» і відосиками... Публічно, для піпла який хаває, це рішення Уряду Шмигаль пояснив необхідністю виконати вимоги МВФ. Чому та сама влада не бореться з корупцією, як того вимагає той же МВФ (а головне, вимагає народ!), не руйнує олігархічні монополії, які диктують нам усім завищені тарифи й ціни, – піплу вирішили не пояснювати...

Що далі? Якщо такими темпами, то в разі чергового наступу Путіна на фронті замість організації оборони країни під керівництвом Верховного Головнокомандувача Київ так само «закликає» місцеву владу в регіонах відбивати агресію теж «самостійно», власними силами й засобами?

Навіщо про це пишу? Щоби спроможні думати – думали і аналізували дії й рішення влади. І коли будуть вибори - щоб голосували розумом, відповідально, а не як минулого року, змінивши мародерів на самозакоханих боягузів.

Джерело: блог Анатолія Гриценка

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