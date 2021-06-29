Рада має звільнити члена ЦВК вже на цьому тижні

Притягнення члена ЦВК до відповідальності за правопорушення пов’язане з корупцією, може бути підставою для його звільнення

Апеляційний суд залишив без змін рішення Печерського райсуду Києва, згідно з яким члена Центральної виборчої комісії Віталія Греня визнано винним у правопорушенні, яке пов’язане з корупцією.

Відповідно до закону України про Центральну виборчу комісію, підставою для дострокового припинення повноважень члена ЦВК є набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого члена Комісії притягнуто до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.

На виконання вказаної норми закону ЦВК внесено подання Президенту України, який, відповідно, передав його на розгляд Верховної Ради. Очікується, що парламент може звільнити члена ЦВК Греня вже на цьому тижні.

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Згідно із рішенням Печерського суду від листопада 2020 року, Грень певний період одночасно був членом ЦВК і входив до складу виконавчого органу фірми «Інформаційне агентство «Грень і партнери», що заборонено законодавством про запобігання корупції.

Суд у листопаді визнав Греня винним і постановив стягнути 5100 гривень штрафу.

Водночас закон України про ЦВК передбачає, що притягнення члена ЦВК до відповідальності за правопорушення пов’язане з корупцією, може бути підставою для його дострокового звільнення. Для цього відповідне подання президенту України має подати голова ЦВК.





Скріншот з сайту corruptinfo.nazk.gov.ua

До слова, сьогодні, 29 червня, Рада відновила роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як відомо, у вівторок після чергового пленарного засідання Верховної Ради відбудеться позачергове. Парламентарі сьогодні розглянуть законопроєкт про основи національного спротиву та збільшення чисельності Збройних сил України.

Нагадаємо, що цього пленарного тижня Верховна Рада розгляне судову реформу, оборонні законопроєкти, закон про олігархів та Кримську платформу.

Напередодні Рада провела урочисте засідання з нагоди 25-річчя Конституції України.

До слова, більшість українців не вірять у справедливість суду, – соцопитування.