Російські експортери торфу зазнають збитків на мільйони євро

Торф’яні підприємства Калінінградської області не можуть виконати навіть старі контракти

Калінінградський експортер торфу «Нестерівське» через європейські санкції не може вивезти породу до Європи. Про це пишуть «Руград» та «Kaliningrad.rbc.ru» із посиланням на директора підприємства Дмитра Чмихова.

Навіть залучення іноземних суден не допомагає виконати контракти на 30%

Формально торгівля торфом підпадає під п’ятий пакет санкцій, запроваджений Євросоюзом, але, як пояснив керівник «Торфопідприємства «Нестерівське», бізнес мав можливість виконати свої зобов’язання за вже укладеними контрактами до 10 серпня.

«Але другий момент, що у п’ятому пакеті санкцій усі перевезення російським автотранспортом на територію ЄС заборонені. Дії наших, скажімо так, недружніх колег призвели до того, що вони просто не пропускають автотранспорту на територію Євросоюзу», — пояснив він, додавши, що аналогічна ситуація сталася і із залізничним транспортом.

Фактично торф’яні підприємства Калінінградської області не можуть виконати навіть старі контракти: серед географії постачання — Німеччина, Бельгія, Польща, Словаччина та інші країни ЄС.

«Частково змогли викрутитися, залучаючи іноземні судна, але це не допомагає нам виконати контракти в тому обсязі, в якому вони могли бути виконані (навіть на 50%, навіть на 30%)», – сказав Дмитро Чмихов.

Через неможливість виконати контракти калінінградський бізнес зазнає суттєвих збитків.

«Мільйони євро», – відповів Дмитро Чмихов у відповідь на питання про фінансові втрати.

Тим часом Південнокорейська корабельня Daewoo Shipbuilding&Marine Engineering (DSME) розірвала контракт на будівництво трьох LNG-танкерів на замовлення «Совкомфлоту».

Нагадаємо, що російська компанія «Совкомфлот», яка до початку війни була одним зі світових лідерів в галузі морського транспортування газу та нафтопродуктів, продає свої судна, аби виплатити борги західним кредиторам.