Забудовник підкупив Чернишова книжкою про Сковороду? Віцепрем’єр вперше відреагував на скандал

Слідство оцінило дарунок в $1 тис.

У справі за обвинуваченням віцепрем'єр-міністра-міністра національної єдності Олексія Чернишова міститься цікавий епізод. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Книжка та знижки. Як віцепрем’єр Чернишов став «клієнтом» НАБУ».

На початку серпня 2022 року бізнесмен Сергій Копистира зробив несподіваний подарунок Олексію Чернишову за підписаний наказ: через його радника Миколу Січкара передав книгу «Собрание сочинений Сковороды. Том 1» за ціною $1 тис. Цю ж книгу правоохоронці виявили 14 травня 2025 року в особистій бібліотеці віцепрем’єра Чернишова під час обшуку його помешкання.

Сам факт дарування такої книги слідство розцінює як неправомірну вигоду для високопосадовця.

Про епізод із книжкою Сковороди сьогодні віцепрем’єр рефлексував по-філософськи, а часом – іронічно.

«Книжка – найкращий подарунок. Очевидно, напередодні свого Дня народження (4 вересня – «Главком») міг отримати певну кількість книжок. Якщо брати конкретно книжку «Собрание сочинений Сковороды. Том 1», то я не усвідомлював від кого вона взялася. Більше того ідеться про один том із чотиритомника, який, як подарунок, не має користі, бо виглядає, ніби один розділ зібрання. Ось таке основне звинувачення міністра: книжка та знижка!», – наголосив Олексій Чернишов.

Як повідомляв «Главком», Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід віцепрем'єр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову. Йому призначено заставу у розмірі 120 млн грн.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просила для віцепрем'єра заставу у розмірі 120,2 млн грн.

Крім обрання запобіжного заходу, стало відомо, що ще 26 жовтня 2024 року суд арештував банківські рахунки та майно Чернишова та його дружини.

Сторона захисту міністра наполягала на необґрунтованості підозри. Адвокати Чернишова заявляли, що:

жоден із наказів, які фігурують у матеріалах справи, не скасовано;

державі не завдано жодних збитків, оскільки земельна ділянка залишалася у власності Мінрегіону;

ТОВ «Сітігазсервіс» не вело будівництво, оскільки все майно арештовано;

відсутній умисел з боку підозрюваного.

Захисник Чернишова також відкинув звинувачення правоохоронців про розробку злочинного плану восени 2021 року, аргументуючи це тим, що цією ділянкою де-факто користувалася «Агрофірма «Квіти України». Крім того, закріплення 11 гектарів на Тираспольській, 43 за ДП «Укркомунобслуговування» адвокат назвав виконанням рішення суду, додавши, що жодне підприємство зі структури Мінрегіону не має повноважень бути балансоутримувачем цієї земельної ділянки.