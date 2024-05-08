Захист людей і зрив наступальних дій ворога. Зеленський назвав нагальні пріоритети

Президент заслухав доповідь міністра оборони України та звіт Головкома

Позиції на фронті, фізичний захист наших людей і громад, зрив будь-яких спроб російських наступальних дій – це нагальні пріоритети України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Президент подякував усім, хто сьогодні протягом дня в різних регіонах ліквідовує наслідки удару росіян: Вінницька область, Франківщина, Львівщина, Запоріжжя, Полтавщина, Кіровоградська область. Він розповів, що частину ракет і більшість «шахедів» вдалося збити. Однак були і влучання.

«Так Кремль відзначає день завершення Другої світової війни у Європі – масованим ударом, своїми намаганнями зламати життя нашого народу, своїм нацизмом. За одну цю добу – майже 60 російських ракет і понад 20 «шахедів». Це був прорахований комбінований удар проти нашої енергосистеми – проти електрогенерації, дамби ГЕС, газової інфраструктури», – сказав Зеленський.

Президент України продовжив сьогодні перемовини зі світовими лідерами. Продовжується також підготовка до першого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії.

«Сьогодні я особисто запросив на Саміт лідерів Данії, Німеччини, Нідерландів, Угорщини, Спадкоємного принца Саудівської Аравії та Генерального секретаря Ради Європи. Дуже важливо, що ми в діалозі з усіма лідерами й фактично з усіма маємо спільну мету – повернути справжній спокій міжнародним відносинам і гарантувати справедливість кожному народу – кожному, що його не знищать. Світ лише у взаємодії здатен це забезпечити», – сказав Зеленський.

За його словами, йшлося в розмовах і про двосторонню співпрацю. Данія – про посилення ППО, виконання оборонних домовленостей. Нідерланди – пошук додаткових систем Patriot. Угорщина – двостороння співпраця, ситуація в регіоні. Німеччина – відновлення й захист енергетики, підготовка конференції в Берліні щодо реконструкції. Саудівська Аравія – обговорили двосторонню співпрацю.

Також президент розповів про доповідь міністра оборони України та звіт Головкома.

«Наші позиції на фронті, фізичний захист наших людей і громад, зрив будь-яких спроб російських наступальних дій – це нагальні пріоритети. Я дякую кожному нашому воїну, чия сміливість та стійкість усе це реалізовує. Слава всім нашим воїнам! Слава нашому народу!» – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Зокрема, очільник України запросив главу Угорщини взяти участь у Глобальному саміті миру.