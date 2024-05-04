Трамп розробив детальний план завершення війни в Україні – The Telergaph

«Я спробую допомогти Україні, але Європа також має туди потрапити і виконати свою роботу», – заявив експрезидент США

Колишній президент США і чинний претендент на головну посаду в Білому домі Дональд Трамп розробив детальний план мирного завершення війни в Україні, але він не буде розголошений до виборів. Про це повідомляє The Telergaph із посиланням на джерело, близьке до Трампа.

«План є, але він не збирається обговорювати його з кабельними новинними мережами, тому що тоді ви втрачаєте всі важелі впливу», – сказало джерело.

При цьому співрозмовник видання зазначив, що Трамп зосередиться на простому повідомленні про те, що він припинить війну, намагаючись залучити американських виборців, які сподіваються на мир.

Видання нагадує, що нещодавно Трамп сказав, що його послання до союзників по НАТО було таким: «Якщо ви не збираєтеся платити, тоді платіть самі», і додав, що Європа «скористалася нами як щодо НАТО, так і щодо України».

«Я спробую допомогти Україні, але Європа також має туди потрапити і виконати свою роботу», – додав експрезидент США.

Нагадаємо, Дональд Трамп у разі своєї перемоги на майбутніх президентських виборах у США може чинити тиск на Україну, щоб та відмовилася від частини своєї території. Тим самим він нібито хоче «завершити війну за 24 години».

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки є стратегічним партнером України, і наша держава буде працювати з будь-яким президентом, котрого обере американський народ.

Раніше повідомлялося, що прагнучи повернутися до Білого дому, Трамп регулярно спілкується з іноземними посадовцями, які намагаються вплинути на його думку щодо низки питань.

До слова, Міністерство закордонних справ Польщі вважає, що Дональд Трамп у разі потенційної перемоги на президентських виборах у США не залишить Україну без військової підтримки.