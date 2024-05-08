Зеленський провів тривалу розмову з Орбаном перед Глобальним самітом миру

За словами Зеленського, Угорщина важлива для України з погляду наближення миру

Зеленський запросив Орбана долучитися до Глобального саміту миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Зокрема, очільник України запросив главу Угорщини взяти участь у Глобальному саміті миру. Про це Зеленський написав у X.

«Я мав тривалу та цілеспрямовану розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і запросив його на Саміт миру. Позиція Угорщини важлива для нас з погляду наближення миру та нашої спільної регіональної безпеки», – написав він.

Зеленський наголосив на зацікавленості України в добросусідських відносинах з Угорщиною, а також у розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці, логістиці.

«Ми скоординували подальші кроки для взаємовигідного вирішення всього комплексу двосторонніх питань. Ми також обговорили інтеграцію України в ЄС. Я впевнений, що швидкий вступ України до ЄС піде на користь обом нашим державам», – наголосив президент.

Нагадаємо, Україна разом зі Швейцарією завершили направлення запрошень на Глобальний саміт миру, який відбудеться 15 та 16 червня. Захід стане першим реальним шансом розпочати відновлення справедливого миру.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан постійно блокує виділення допомоги Україні, адже вважає, що гроші, які надають Україні, мають давати Угорщині.

Також Орбан заявив, що Захід перебуває за крок від введення військ в Україну