Зеленський призначив понад 100 суддів
Укази Зеленського про призначення на посади суддів є першими з 2022 року
Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення 113 суддів на посади суддів місцевих судів.Про це йдеться на сайті Офісу президента.
Зокрема, укази Зеленського про призначення на посади суддів є першими з 2022 року.
На сайті президента вказано, що укази було видано щодо трьох категорій:
- щодо суддів, у яких сплив п’ятирічний термін повноважень і які пройшли кваліфікаційне оцінювання суддів вже за нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів;
- щодо учасників добору на посади суддів 2017 року, які пройшли співбесіди з новими складами Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя;
- щодо групи кандидатів на посади суддів, подання яких у 2016 році були повернуті тодішньою Адміністрацією президента у ВРП, а звідти – у ВККС.
Зазначені кандидати також пройшли співбесіди з новими складами ВККС та ВРП.
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