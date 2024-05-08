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Зеленський призначив понад 100 суддів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський призначив понад 100 суддів
Президент призначив 113 осіб на посади суддів місцевих судів
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Укази Зеленського про призначення на посади суддів є першими з 2022 року

Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення 113 суддів на посади суддів місцевих судів.Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зокрема, укази Зеленського про призначення на посади суддів є першими з 2022 року.

Зеленський призначив понад 100 суддів фото 1
Зеленський призначив понад 100 суддів фото 2
Зеленський призначив понад 100 суддів
Зеленський призначив понад 100 суддів
скріншот

На сайті президента вказано, що укази було видано щодо трьох категорій:

  • щодо суддів, у яких сплив п’ятирічний термін повноважень і які пройшли кваліфікаційне оцінювання суддів вже за нового складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів;
  • щодо учасників добору на посади суддів 2017 року, які пройшли співбесіди з новими складами Вищої кваліфікаційної комісії суддів та Вищої ради правосуддя;
  • щодо групи кандидатів на посади суддів, подання яких у 2016 році були повернуті тодішньою Адміністрацією президента у ВРП, а звідти – у ВККС.

Зазначені кандидати також пройшли співбесіди з новими складами ВККС та ВРП.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі з'ясували, що суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріна Літвінова має російське громадянство ще з 2002 року. Зараз вона має статус чинної судді.

До слова, Вищий антикорупційний суд відпустив екснардепа та колишнього очільника «Укрбуду» Максима Микитася, у якого закінчився термін домашнього арешту, під заставу у розмірі 908 400 грн.

Раніше дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя (ВРП) ухвалила рішення звільнити з посади судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, якого обвинувачують у смертельній ДТП у стані алкогольного сп'яніння, внаслідок чого загинув нацгвардієць.

Теги: суд суддя Володимир Зеленський президент

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