Александар Вучич і Сі Цзіньпін домовилися про створення «спільноти Сербії та Китаю зі спільним майбутнім у новій добі»

Лідери Китаю та Сербії Александар Вучич і Сі Цзіньпін під час візиту останнього до Белграда підписали угоду, де задеклароване прагнення обох країн створити «спільноту зі спільним майбутнім». Про це повідомляє Danas з посиланням на спільну декларацію Вучича та Сі Цзіньпіна.

Згідно з декларацією, Белград і Пекін домовились продовжувати поглиблення економічних відносин і розвивати вже наявні механізми двосторонньої співпраці.

Китай також підтвердив підтримку Сербії в питанні невизнання Косова та «висловив розуміння» прагненням Белграда до зближення з Європейським Союзом.

«Було домовлено поглибити й підвищити рівень усеосяжного стратегічного партнерства між Сербією та Китаєм, а також створення спільноти Сербії та Китаю зі спільним майбутнім у новій добі», – йдеться в тексті.

На спільній пресконференції в Белграді Вучич пояснив, що йдеться про «найвищу можливу форму співпраці між двома країнами», і він «пишається тим, що зміг підписати її сьогодні як президент Сербії».

«Вісім років тому Сербія стала першим всеосяжним стратегічним партнером Китаю в регіоні Центрально-Східної Європи, а сьогодні Сербія є першою європейською країною, яка створила спільноту долі з Китаєм, що повністю відображає стратегічний, особливий і високий рівень китайсько-сербських відносин», – зазначив своєю чергою Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Парижу в неділю, 5 травня. Це частина його першого європейського турне з 2019 року.

Китайський лідер Сі Цзіньпін під час свого візиту до Франції заявив, що Пекін готовий «працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти хороші шляхи вирішення кризи в Україні».

Також влада Китаю взяла на себе зобов'язання утриматися від продажу Росії будь-якої зброї і буде суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення.

До слова, президент Китаю – вирушив у європейське турне. Уперше за п'ять років Сі Цзіньпін планує відвідати Францію, Сербію та Угорщину. Країни, обрані лідером Китаю, цілком зрозумілі, якщо дивитися з боку Пекіна. Зі стратегічних і економічних причин Китай дуже хоче порушити єдність як НАТО, так і ЄС. Кожна з трьох країн, які відвідує Сі, розглядається як потенційний важіль для розхитування тріщин на Заході.