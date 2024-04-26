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Зеленський провів низку кадрових перестановок

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський провів низку кадрових перестановок
Зеленський відправив у відставку голову адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.
фото: glavcom.ua

Глава держави звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ 

Президент Володимир Зеленський провів низку кадрових перестановок.  Про це йдеться у відповідних указах президента. Зокрема глава держави звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ.
«Про звільнення Олександра Яковця з посади командувача Сил підтримки Збройних Сил України», – йдеться в указі президента №244/2024. 

Натомість Яковець отримав посаду голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Іншим указом сьогодні Зеленський звільнив з цієї посади генерал-майора Богдана Бондара. «Про звільнення Богдана Бондара з посади голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту», – йдеться в указі №245/2024.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський звільнив Олексія Соловйова  з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, іншим указом призначив  заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія Кононенка. 

Також глава держави звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України, а також звільнив та увільнив низку своїх радників та уповноважених. Відповідні укази розміщені сьогодні на офіційному сайті глави держави.

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Теги: кадрові зміни Володимир Зеленський

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