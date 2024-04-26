Глава держави звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ

Президент Володимир Зеленський провів низку кадрових перестановок. Про це йдеться у відповідних указах президента. Зокрема глава держави звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ.

«Про звільнення Олександра Яковця з посади командувача Сил підтримки Збройних Сил України», – йдеться в указі президента №244/2024.

Натомість Яковець отримав посаду голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

Іншим указом сьогодні Зеленський звільнив з цієї посади генерал-майора Богдана Бондара. «Про звільнення Богдана Бондара з посади голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту», – йдеться в указі №245/2024.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський звільнив Олексія Соловйова з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України, іншим указом призначив заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія Кононенка.

Також глава держави звільнив Сергія Шефіра з посади першого помічника президента України, а також звільнив та увільнив низку своїх радників та уповноважених. Відповідні укази розміщені сьогодні на офіційному сайті глави держави.