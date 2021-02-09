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    Економіка та фінанси

    Експерт розповів, для чого потрібна Нацкомісія з регулювання транспорту

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    Експерт розповів, для чого потрібна Нацкомісія з регулювання транспорту

    «Інвестиції в розвиток залізниці матимуть суттєвий економічний ефект для країни, особливо в нинішні кризові часи»

    Створення Нацкомісії з регулювання транспорту забезпечить прозорі правила гри для всіх учасників на ринку залізничних перевезень. Про це заявив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк під час публічного обговорення проекту Національної економічної стратегії-2030 на тему «Розвиток промисловості, транспорту та інфраструктури».

    «Ми стоїмо на порозі прийняття двох законопроєктів, які, напевно, визначать правила гри, принаймні в головному транспортному кластері України, а саме залізниці. Це закон про Національну комісію регулювання транспорту і закон про залізничний транспорт. І тут дуже хотілося б, щоб ті напрацювання, які є в проєкті Національної стратегії-2030, знайшли своє відображення в цих законопроектах», – сказав Вовк.

    За його словами, на сьогодні існують фінансові дисбаланси в інфраструктурній галузі, які потрібно змінювати, щоб галузь мала можливості швидше розвиватись. 

    «Ті транспортні збори, які сьогодні платить український бізнес, вони не є транспортними зборами. Вони де-факто є транспортними податками, які через гроші з державних монополій просто перекачуються в державний бюджет. Нам потрібно змінювати цей підхід. Я думаю, що нам потрібно залучати Мінфін для цього. Механізм дуже простий: кошти, які працюють в транспорті, мають працювати на відновлення транспорту і на економічний ефект», – вважає Вовк. 

    Він також наголосив: інвестиції в розвиток залізниці матимуть суттєвий економічний ефект для країни, особливо в нинішні кризові часи. 

    «Саме кризові часи – це оптимальний період для стимулювання внутрішнього попиту і створення робочих місць через бюджетні інфраструктурні програми. Якщо дивитися буквально останні макроекономічні напрацювання в цьому напрямку, то коефіцієнт і мультиплікатор, який існує в світі, сьогодні складає біля 3,4, тобто, кожен долар, вкладений в інфраструктурні проєкти, приносить біля 3,4 доларів економіки країни. В Україні, якщо дивитися принаймні по минулому року, цей показник трошки перевищує 2», – пояснив Вовк.

    Нагадаємо, раніше економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що проблему непрозорості формування тарифів у транспортній галузі вирішить створення незалежного регулятора – Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту (НКРТ). У Верховній Раді зареєстрований відповідний законопроект – «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту» (№3927)

    Раніше народний депутат, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко висловив впевненість, що створення галузевого регулятора в сфері транспортних перевезень забезпечить прозоре та справедливе тарифоутворення, та підвищить інвестиційну привабливість України.

    Теги: Мінфін інвестиції бізнес транспорт Олександр Скічко
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