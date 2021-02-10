Нові вимоги до нарахування пенсій: хто залишиться без виплат

Щоб вийти на заслужений відпочинок вчасно, потрібно подбати про офіційне працевлаштування

В Україні зовсім без пенсії залишаться ті, хто не заробив 15 років стажу. Водночас із 2022 року на пенсію в 60 років зможуть виходити тільки ті, хто має 29 років стажу, а в 63 роки – від 19 до 29 років. Решті доведеться або працювати до 65 років, або взагалі залишатися без виплати від держави.

Про це йдеться в законі «Про обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування».

Вимоги до пенсії в 65 років мінятися не будуть, а ось щоб вийти на заслужений відпочинок вчасно, потрібно подбати про офіційне працевлаштування. Вже зараз ви можете оцінити, чи зможете вийти на пенсію вчасно.

Для цього порахуйте, у якому вам році виповниться 60 років і скільки стажу у вас буде до цього моменту. Цього року потрібно 28 років, наступного – 29 років. Вимоги будуть рости щорічно на 12 місяців, поки не досягнуть позначки в 35 років стажу.

Якщо пенсії не вистачає, потрібно або офіційно працевлаштуватися, або ж накопичити кошти, щоб доплатити, або ж працювати ще кілька років після 60-ти.

Також варто відзначити, що в більшості країн Європи загальний пенсійний вік уже підвищили, в Україні ж, незважаючи на поради МВФ, його не переглядають.

Раніше на пенсію можуть виходити багатодітні матері або батьки, ті, хто має 40 років стажу, а також окремі категорії робітників (на шкідливих роботах).

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