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Залужний закликав Румунію збивати російські Шахеди

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Залужний закликав Румунію збивати російські Шахеди
Залужний: Мені дзвонили з Румунії і просили не говорити, що в них впали «Шахеди»
фото: скріншот з відео

Ексголовнокомандувач Валерій Залужний закликав Румунію збивати безпілотники, які залітають на їх територію під час атаки на Україну

Колишній головнокомандувач Збройних сил України та посол в Британії Валерій Залужний закликав Румунію збивати російські безпілотники, які залітають на її територію під час атак на Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його виступ в школі публічного управління Українського католицького університету, який транслював «Апостроф TV».

Залужний розповів, що румунська сторона неодноразово зверталася до нього з проханням не розголошувати інформацію про падіння російських дронів типу «Шахед» на території Румунії. Він також зазначив, що румунські військові скаржилися на роботу українських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), через які російські безпілотники змінювали курс і потрапляли до Румунії.

«Мені дзвонили з Румунії і просили не говорити, що в них впали «Шахеди». Ще дзвонили, казали: навіщо ти включив РЕБ, дрони полетіли до нас. А я кажу: збивайте, у вас 40 F-16 стоїть» , – розповів Залужний.

Колишній головнокомандувач також висловив думку, що країни Балтії, Польща та Румунія усвідомлюють обмеженість дії 5-ї статті НАТО про колективну оборону. Він підкреслив, що Румунія розуміє ситуацію, але воліє мовчати.

«Країни Балтії розуміють, що немає ніякої 5-ї статті НАТО (про колективну оборону) і ніколи не було. Польща це розуміє, де періодично падають то наші ракети, то російські. Румунія все розуміє, тільки мовчить», – зазначив Залужний.

Також він зауважив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу (НАТО), на його думку, не може дати українцям нічого, окрім певного політичного захисту.

Нагадаємо, колишній головнокомандувач Збройних сил України та посол в Британії Валерій Залужний зауважив, що питання номер один для України – гарантії безпеки. 

«Найімовірніше, найкращі гарантії безпеки закладені в нас самих. Будемо сподіватися насамперед на самих себе, на Бога, на наших партнерів, будемо працювати і пояснювати. Мільйони українців мають власну історію, власну мову і власну культуру, ми не можемо просто так загинути, тому що комусь цього захотілося», – сказав посол.

Ексголовнокомандувач зазначив, що 59% британців підтримували діяльність президента України Володимира Зеленського.

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Теги: Валерій Залужний Румунія НАТО

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