Залужний висловив повну солідарність із Зеленським

Валерій Залужний зробив заяву про підтримку Володимира Зеленського

Колишній головнокомандувач Збройних сил України та посол в Британії Валерій Залужний зауважив, що питання номер один для України – гарантії безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його виступ в школі публічного управління Українського католицького університету, який транслював «Апостроф TV».

«Найімовірніше, найкращі гарантії безпеки закладені в нас самих. Будемо сподіватися насамперед на самих себе, на Бога, на наших партнерів, будемо працювати і пояснювати. Мільйони українців мають власну історію, власну мову і власну культуру, ми не можемо просто так загинути, тому що комусь цього захотілося», – сказав посол.

Ексголовнокомандувач зазначив, що 59% британців підтримували діяльність президента України Володимира Зеленського.

«Що потрібно Україні? На сьогоднішній день нам потрібна абсолютна підтримка Великої Британії. Передусім політична. Британія жодним чином не має бодай на півоберта розвернутися від України. На сьогоднішній день це для нас дуже й дуже важливо. Хочу сказати, що станом на перше лютого 52% британців підтримували Україну, 59% британців підтримували діяльність президента України Володимира Зеленського. Разом із цим своєму уряду довіру висловили 26%. Це про щось, думаю, говорить», – наголосив Залужний.

Валерій Залужний додав, що ця підтримка має залишатися. За його словами, про це «має дбати посол, а також про те, як допомагати в економічній сфері»:

«Звісно, найпростіше було б сказати: «Дайте нам грошей». Але в нас не ті відносини з Великою Британією, щоби вона постійно давала нам кошти. Потрібно зробити так, щоби Британія вплинула, наприклад, на Сполучені Штати Америки чи ще на когось, щоби врешті-решт ці гроші в Україні з’явилися. Це дуже складна робота».

Нагадаємо, 1 березня колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.