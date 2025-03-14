Залужний повідомив гарні новини для українців, які живуть у Британії

Посол не розкрив усіх деталей, однак наголосив, що українська команда робить все, аби паспортний сервіс запрацював якнайшвидше

Залужний: Активно працюємо над запуском паспортного сервісу, щоб українці могли швидко оформляти паспорти та інші документи

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, що у Великій Британії скоро зʼявиться паспортний сервіс для українців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис дипломата.

«Активно працюємо над запуском паспортного сервісу у Великій Британії, щоб українці могли швидко оформляти паспорти та інші документи. Саме це обговорили сьогодні з представницею ДП «Документ» Оксаною Козак», – повідомив Залужний.

фото: Валерій Залужний у Telegram

Посол не розкрив усіх деталей, однак наголосив, що українська команда робить все, аби паспортний сервіс запрацював якнайшвидше. Він додав, що також відбулося обговорення ідеї прийому на роботу в цей сервіс українців, які мають досвід в роботі з документами і на цей момент проживають у Великій Британії.

Нагадаємо, «Укрпошта» запустила послугу доставки закордонних паспортіву 134 країни за фіксовану плату – $6 плюс 10 грн ПДВ. Раніше така послуга коштувала понад $100.

До слова, в Україні змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах Державного підприємства «Документ».