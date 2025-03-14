Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Залужний повідомив гарні новини для українців, які живуть у Британії

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Залужний повідомив гарні новини для українців, які живуть у Британії
Посол не розкрив усіх деталей, однак наголосив, що українська команда робить все, аби паспортний сервіс запрацював якнайшвидше
фото з відкритих джерел

Залужний: Активно працюємо над запуском паспортного сервісу, щоб українці могли швидко оформляти паспорти та інші документи

Посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, що у Великій Британії скоро зʼявиться паспортний сервіс для українців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис дипломата.

«Активно працюємо над запуском паспортного сервісу у Великій Британії, щоб українці могли швидко оформляти паспорти та інші документи. Саме це обговорили сьогодні з представницею ДП «Документ» Оксаною Козак», – повідомив Залужний.

Залужний повідомив гарні новини для українців, які живуть у Британії фото 1
фото: Валерій Залужний у Telegram

Посол не розкрив усіх деталей, однак наголосив, що українська команда робить все, аби паспортний сервіс запрацював якнайшвидше. Він додав, що також відбулося обговорення ідеї прийому на роботу в цей сервіс українців, які мають досвід в роботі з документами і на цей момент проживають у Великій Британії. 

Нагадаємо, «Укрпошта» запустила послугу доставки закордонних паспортіву 134 країни за фіксовану плату – $6 плюс 10 грн ПДВ. Раніше така послуга коштувала понад $100.

До слова, в Україні змінилася вартість пакетів сервісних послуг паспортно-міграційного характеру в підрозділах Державного підприємства «Документ».

Читайте також:

Теги: документи українці Валерій Залужний паспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

USAID знову опинився у центрі скандалу із документами
Керівництво USAID наказало співробітникам спалити секретні та особисті записи
12 березня, 10:51
Жителька Миколаєва Тетяна Зубенко разом із чоловіком зустрічає на пункті пропуску 88-річну матір з окупації
Українці повертаються з тимчасово окупованих територій через один із пунктів пропуску на Волині
9 березня, 20:42
Дніпряни кажуть, від водіїв, які не дотримуються обмежень швидкості загинуло багато домашніх тварин
У Дніпрі з’явився незвичний дорожній знак: що кажуть водії та поліція
8 березня, 19:11
Оцифровка старовинних карт на Київщині
Захист від шахраїв: Київ оцифрував документи з архіву бюро технічної інвентаризації
6 березня, 08:38
Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні
Що зробив Трамп і до чого це призведе
4 березня, 10:12
США хочуть частково зняти санкції проти Росії
Білий дім думає над планом послаблення санкцій проти Росії – Reuters
3 березня, 22:56
Під час обшуків за місцем роботи фігурантів було вилучено документи, які допоможуть встановити осіб, що скористалися підробленими довідками
Підробляли медичні документи. У Миколаєві викрито схему ухилення від мобілізації за участі ТЦК
21 лютого, 13:24
Повномасштабна війна в Україні змінила сприйняття громадян Чехії до росіян і українців
Чехи вважають українців кращими сусідами, ніж росіян: результати опитування
19 лютого, 16:28
За даними інституту, довіра до президента України зросла у порівнянні з грудневим опитуванням. Тоді Зеленському довіряли 52%, а не довіряли 39%
Як змінилася довіра українців до Володимира Зеленського. Результати опитування
19 лютого, 11:41

Соціум

Залужний повідомив гарні новини для українців, які живуть у Британії
Залужний повідомив гарні новини для українців, які живуть у Британії
Фінляндія засудила російського неонациста до довічного за воєнні злочини в Україні
Фінляндія засудила російського неонациста до довічного за воєнні злочини в Україні
Віцепрезидент США прийшов на концерт і потрапив у халепу
Віцепрезидент США прийшов на концерт і потрапив у халепу
Чехія планує змінити правила надання прихистку для біженців
Чехія планує змінити правила надання прихистку для біженців
Співмешканка Януковича запатентувала у Росії власний торговий знак
Співмешканка Януковича запатентувала у Росії власний торговий знак
Москву та Підмосков'я атаковано дронами (відео)
Москву та Підмосков'я атаковано дронами (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 березня: ситуація на фронті
79K
Зеленський повідомив, що Путін боїться сказати Трампу
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 березня 2025
36K
Путін заявив, що Росія «підтримує перемирʼя», але відразу висунув ряд вимог
18K
США заблокували російським банкам можливість обслуговувати угоди з продажу нафти і газу
14K
Масло в Україні за ціною європейського. Молочний завод Порошенка відзвітував про рекордний виторг

Новини

Спецпосланець США передасть «сигнали» від Путіна Трампу – Пєсков
Сьогодні, 13:16
ЄС пропонує створення добровільного фонду до €40 мільярдів на військові потреби України
Сьогодні, 12:13
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Рішення Європейського суду щодо трагедії 2 травня, захоплення Суджі. Головне за 13 березня
Вчора, 21:16
13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала майже три години
12 березня, 23:44

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua