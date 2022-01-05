Засідання комісії Україна-НАТО: стала відома дата зустрічі

12 січня НАТО проведе переговори з Росією щодо України та безпеки в Європі

10 січня генеральний секретар Єнс Столтенберг прийме міністра закордонних справ Дмитра Кулебу

Північноатлантичний альянс скликає засідання Комісії Україна-НАТО за два дні до того, як НАТО проведе переговори з Росією щодо України та безпеки в Європі. Воно має відбудеться 10 січня в Брюсселі. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

«Жодних рішень про Україну без України. 10 січня буду в Брюсселі на засіданні Комісії Україна-НАТО. Це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії», – написав він.

У НАТО повідомили, що у понеділок, 10 січня, генеральний секретар Єнс Столтенберг прийме міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, який також візьме участь у засіданні Комісії НАТО-Україна на рівні послів під головуванням Столтенберга.

Через два дні, 12 січня, заплановане проведення Ради Росія-НАТО, яку Столтенберг скликав після висунення Кремлем так званих «гарантій безпеки» і вимоги нерозширення НАТО.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден підтримав пропозицію України провести найближчими днями засідання Комісії Україна–НАТО.

Напередодні Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з групою «Бухарестської дев'ятки», що представляє східний фланг НАТО. Зокрема, сторони обговорили розташування російських військових на кордоні з Україною. Відзначимо, що в «Бухарестську дев'ятку» входять Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Румунія, Чехія та Естонія.

Міноборони Естонії визнає, що Росія загрожує безпеці Європи.

Як відомо, 20 грудня Росія пригрозила НАТО війною. До слова, сенатор США звинуватив Росію у намаганні створити «привід для війни».

Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО.



