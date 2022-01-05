Кремль використає протести у Казахстані в своїх інтересах

Історія з аншлюсом Білорусі має багатьом допомогти зрозуміти, який сценарій та фінал можливий у Казахстані

Мовою оригіналу

Я на протесты в Казахстане смотрю сквозь призму оценки профильных экспертов и той информации, которая есть у меня.

Дело в том, что Россия давно посматривает на Северный Казахстан и не скрывает желания реализовать там Донецко-Луганский сценарий. Да и откровенно пророссийских сил во власти там нет, а это очень раздражает Кремль.

Поэтому есть понимание того, что ситуация с Казахстаном может пойти по сценарию с Беларусью. И я согласен с теми экспертами, которые говорят, что от этих процессов попахивает Кремлем, который пытается взять их под контроль и использовать в своих интересах. И поверьте, что наши одичалые соседи не упустят возможности разжечь еще один конфликт или пролить кровь с целью захвата власти в стране через своих марионеток.

Любит Путин и его шобла использовать в своих интересах обоснованные претензии к власти. Так что пристально следите за происходящим в Казахстане.

История с аншлюсом Беларуси должна многим помочь понять, какой сценарий и финал возможен в Казахстане.

Читайте також:

Джерело: блог Борислава Берези

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.