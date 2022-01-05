  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Борислав Береза
рус
    Думки вголос

    Кремль використає протести у Казахстані в своїх інтересах

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін любить використати у своїх інтересах обґрунтовані претензії до влади - Кремль використає протести у Казахстані в своїх інтересах
    Путін любить використати у своїх інтересах обґрунтовані претензії до влади
    фото: Pavel Mikheyev / reuters

    Історія з аншлюсом Білорусі має багатьом допомогти зрозуміти, який сценарій та фінал можливий у Казахстані

    Мовою оригіналу

    Я на протесты в Казахстане смотрю сквозь призму оценки профильных экспертов и той информации, которая есть у меня.

    Дело в том, что Россия давно посматривает на Северный Казахстан и не скрывает желания реализовать там Донецко-Луганский сценарий. Да и откровенно пророссийских сил во власти там нет, а это очень раздражает Кремль.

    Поэтому есть понимание того, что ситуация с Казахстаном может пойти по сценарию с Беларусью. И я согласен с теми экспертами, которые говорят, что от этих процессов попахивает Кремлем, который пытается взять их под контроль и использовать в своих интересах. И поверьте, что наши одичалые соседи не упустят возможности разжечь еще один конфликт или пролить кровь с целью захвата власти в стране через своих марионеток.

    Любит Путин и его шобла использовать в своих интересах обоснованные претензии к власти. Так что пристально следите за происходящим в Казахстане.

    История с аншлюсом Беларуси должна многим помочь понять, какой сценарий и финал возможен в Казахстане.

    Читайте також:

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Казахстан протест
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олена Яхно
    Олена Яхно

    Журналіст

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Андрій Іллєнко
    Андрій Іллєнко

    Народний депутат України 7, 8 скликань

    Володимир В`ятрович
    Володимир В`ятрович

    Народний депутат

    Оксана Забужко
    Оксана Забужко

    Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кремль використає протести у Казахстані в своїх інтересах