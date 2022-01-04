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    Держсекретар США обговорив ситуацію на кордоні України із «Бухарестською дев'яткою»

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    Ентоні Блінкен підкреслив прихильність США до продовження консультацій із союзниками і партнерами - Держсекретар США обговорив ситуацію на кордоні України із «Бухарестською дев'яткою»
    Ентоні Блінкен підкреслив прихильність США до продовження консультацій із союзниками і партнерами
    фото: АР

    Держдеп працює над деескалацією за допомогою стримування, оборони і діалогу

    Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонні переговори з групою «Бухарестської дев'ятки», що представляє східний фланг НАТО. Зокрема, сторони обговорили розташування російських військових на кордоні з Україною. Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

    «Держсекретар і міністри закордонних справ обговорили дестабілізуюче військове будівництво Росії вздовж кордону України, необхідність єдиної, готової і рішучої позиції НАТО для колективного захисту союзників, а також трансатлантичне співробітництво з питань, що становлять взаємний інтерес», – йдеться в повідомленні.

    Також Блінкен підкреслив прихильність США до продовження консультацій і координації з трансатлантичними союзниками і партнерами, оскільки Держдеп працює над деескалацією за допомогою стримування, оборони і діалогу.

    «Вони також підкреслили свою солідарність із Литвою перед обличчям ескалації політичного тиску та економічного примусу з боку Китаю. Секретар підкреслив непохитну прихильність Сполучених Штатів трансатлантичній безпеці і статті 5 НАТО», – йдеться в повідомленні.

    Відзначимо, що в «Бухарестську дев'ятку» входять Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Словаччина, Румунія, Чехія та Естонія.

    Нагадаємо, 29 грудня держсекретар США провів розмову із Зеленським: про що говорили.

    Раніше держсекретар США назвав головний важіль впливу на Росію.

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    Теги: Польща США НАТО Словаччина Чехія Естонія Румунія будівництво Латвія Угорщина Болгарія Литва Ентоні Блінкен
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    Держсекретар США обговорив ситуацію на кордоні України із «Бухарестською дев'яткою»