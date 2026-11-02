«Варяги» в Офісі генпрокурора. Ковальський каже, що ухвалив важливі кадрові рішення

За останній рік в органи прокуратури без конкурсів прийшли працювати понад 1 тис. прокурорів, зокрема, колишніх співробітників БЕБ, ДБР і Нацполу

Протягом 2025-2026 років в органи прокуратури працевлаштувалися без конкурсів понад 1 тис. прокурорів, зокрема колишніх співробітників Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки та Національної поліції. Частина з них зайняли адміністративні посади у прокуратурі, що викликало невдоволення серед самих прокурорів. Про це повідомив виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський під час закритої зустрічі з медіа, на якій був присутній «Главком».

«Одне з перших моїх рішень – призупинення набору нових працівників без проведення конкурсів. В органи прокуратури у законний спосіб зайшло понад 1 тис. осіб, в тому числі із ДБР, БЕБ і Нацполу. У принципі, це фахові юристи та слідчі. Однак їхню появу не дуже добре сприйняли самі прокурори, яких нараховувалося близько восьми тисяч. Річ у тім, що частина позасистемних людей очолила в органах прокуратури адміністративні посади. Знову ж таки, без конкурсів. Це несправедливо», – наголосив в.о. генпрокурора.

Ковальський додав, що, очолюючи прокуратуру Хмельницької області, у нього був заступник, який раніше працював у Бюро економічної безпеки (ідеться про Максима Кутергу. Його звільнено з посади заступника прокурора Хмельницької області на початку жовтня 2026 року. Всього адмінпосади втратили 30 прокурорів – «Главком»).

В.о. генпрокурора зауважив, що наразі на розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт, який має на меті повернути конкурсні процедури під час призначення кандидатів на посади в Офіс генпрокурора.

Крім цього, Антон Ковальський розкритикував роботу Генеральної інспекції (орган внутрішньої безпеки Офісу генпрокурора), заявивши, що вона «провалила іспит». «Будемо чесні, співробітники Генеральної інспекції не побачили, що у них під носом займалися кришуванням незаконної діяльності колцентрів», – сказав Ковальський.

Наразі триває аудит діяльності Генеральної інспекції: вона буде реформована і змінить підходи до своєї роботи.

Нагадаємо, 8 вересня стало відомо про звільнення першої заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко. Вона подала заяву про звільнення після оприлюднення матеріалів НАБУ і САП у межах операції «Карфаген», у яких також фігурувала.

Згодом, 21 вересня, Руслана Кравченка звільнили з органів прокуратури. Відповідний наказ підписав виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський.

До того ж на початку жовтня виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський оголосив про кадрові зміни в органах прокуратури. За результатами аудиту 16 прокурорів в обласних та окружних прокуратурах звільнили з адміністративних посад. Також ухвалено рішення про звільнення заступників керівників Харківської та Волинської обласних прокуратур.