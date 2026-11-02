Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Варяги» в Офісі генпрокурора. Ковальський каже, що ухвалив важливі кадрові рішення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
«Варяги» в Офісі генпрокурора. Ковальський каже, що ухвалив важливі кадрові рішення
Антон Ковальський розкритикував роботу Генеральної інспекції
фото: Офіс генпрокурора

За останній рік в органи прокуратури без конкурсів прийшли працювати понад 1 тис. прокурорів, зокрема, колишніх співробітників БЕБ, ДБР і Нацполу

Протягом 2025-2026 років в органи прокуратури працевлаштувалися без конкурсів понад 1 тис. прокурорів, зокрема колишніх співробітників Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки та Національної поліції. Частина з них зайняли адміністративні посади у прокуратурі, що викликало невдоволення серед самих прокурорів. Про це повідомив виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський під час закритої зустрічі з медіа, на якій був присутній «Главком».

«Одне з перших моїх рішень – призупинення набору нових працівників без проведення конкурсів. В органи прокуратури у законний спосіб зайшло понад 1 тис. осіб, в тому числі із ДБР, БЕБ і Нацполу. У принципі, це фахові юристи та слідчі. Однак їхню появу не дуже добре сприйняли самі прокурори, яких нараховувалося близько восьми тисяч. Річ у тім, що частина позасистемних людей очолила в органах прокуратури адміністративні посади. Знову ж таки, без конкурсів. Це несправедливо», – наголосив в.о. генпрокурора.

Ковальський додав, що, очолюючи прокуратуру Хмельницької області, у нього був заступник, який раніше працював у Бюро економічної безпеки (ідеться про Максима Кутергу. Його звільнено з посади заступника прокурора Хмельницької області на початку жовтня 2026 року. Всього адмінпосади втратили 30 прокурорів – «Главком»).

В.о. генпрокурора зауважив, що наразі на розгляді Верховної Ради перебуває законопроєкт, який має на меті повернути конкурсні процедури під час призначення кандидатів на посади в Офіс генпрокурора.

Крім цього, Антон Ковальський розкритикував роботу Генеральної інспекції (орган внутрішньої безпеки Офісу генпрокурора), заявивши, що вона «провалила іспит». «Будемо чесні, співробітники Генеральної інспекції не побачили, що у них під носом займалися кришуванням незаконної діяльності колцентрів», – сказав Ковальський.

Наразі триває аудит діяльності Генеральної інспекції: вона буде реформована і змінить підходи до своєї роботи.

Нагадаємо, 8 вересня стало відомо про звільнення першої заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко. Вона подала заяву про звільнення після оприлюднення матеріалів НАБУ і САП у межах операції «Карфаген», у яких також фігурувала.

Згодом, 21 вересня, Руслана Кравченка звільнили з органів прокуратури. Відповідний наказ підписав виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський.

До того ж на початку жовтня виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський оголосив про кадрові зміни в органах прокуратури. За результатами аудиту 16 прокурорів в обласних та окружних прокуратурах звільнили з адміністративних посад. Також ухвалено рішення про звільнення заступників керівників Харківської та Волинської обласних прокуратур.

Читайте також:

Теги: Антон Ковальський кадрові зміни Офіс Генерального прокурора Генпрокурор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маєток у центрі Києва, де проживав Герман Галущенко
Суд арештував речі в маєтку Захарченка, де таємно мешкав Галущенко
4 жовтня, 15:21
Юрій Конюшенко очолив Державну податкову службу
Новий очільник Податкової назвав головне завдання на посаді
5 жовтня, 19:17
Єдиний в Україні виробник інсуліну повного циклу київський завод «Індар» готують до приватизації. Однак поки незрозуміло, що саме пропонувати потенційним покупцям
Держава виходить з інсулінової коми? «Індар»: історія хвороби унікального заводу
31 жовтня, 08:00
Виконуючий обов'язки Генерального прокурора України Антон Ковальський розповів про наслідки операції «Карфаген»
Операція «Карфаген». З органів прокуратури звільнено вісьмох осіб
9 жовтня, 10:01
З 6 вересня Сергій Кропива перебуває під вартою
Прокурора Кропиву, що прогримів в операції «Карфаген», відсторонено: названо несподівану причину
12 жовтня, 19:15
Після вбивств на Харківщині Рижиков намагався дістатися Харкова, де його затримали правоохоронці
Росіянин розповів, як убив п'ятьох бійців 72-ї бригади та рибалку: відео допиту
15 жовтня, 20:01
Рішення щодо звільнення міністра ще немає
Депутати внесли постанову про звільнення міністра соцполітики
19 жовтня, 20:47
Офіс генпрокурора відповів на звернення щодо Давида Арахамії
Чи відкрито кримінальну справу проти Арахамії? Офіс генпрокурора дав відповідь
24 жовтня, 12:18
У справі «Карфаген» суд визначив застави від 11,7 млн до понад 93 млн грн
ВАКС залишив під вартою трьох фігурантів справи, пов'язаної з Офісом генпрокурора
29 жовтня, 19:35

Суспільство

«Варяги» в Офісі генпрокурора. Ковальський каже, що ухвалив важливі кадрові рішення
«Варяги» в Офісі генпрокурора. Ковальський каже, що ухвалив важливі кадрові рішення
В.о. генпрокурора: справу директора НАБУ закрито, підозри юридично не було
В.о. генпрокурора: справу директора НАБУ закрито, підозри юридично не було
Подарунок від тещі на 10 млн: НАЗК спіймало на брехні ексдиректора «Бердичівводоканалу»
Подарунок від тещі на 10 млн: НАЗК спіймало на брехні ексдиректора «Бердичівводоканалу»
Ковальський розповів, хто тепер займає кабінет ексгенпрокурора Кравченка
Ковальський розповів, хто тепер займає кабінет ексгенпрокурора Кравченка
Випередили всіх: яке місто України першим встановило новорічну ялинку (фото)
Випередили всіх: яке місто України першим встановило новорічну ялинку (фото)
Лубінець пояснив, чому потискав руку російській омбудсменці та що насправді думає про РФ
Лубінець пояснив, чому потискав руку російській омбудсменці та що насправді думає про РФ

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2026
158K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
121K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами

Новини

Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua