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Призначено нового заступника начальника КМВА

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Призначено нового заступника начальника КМВА
До повномасштабного вторгнення Гулієв здійснював адвокатську діяльність
фото: КМВА/Telegram

Фархад Гулієв долучиться до роботи команди КМВА

Тимчасовий виконувач обов’язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачов призначив нового заступника начальника КМВА – Фархада Гулієва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМВА.

«Розпорядженням тимчасово виконуючого обов’язки начальника КМВА Андрія Ткачова призначено нового заступника начальника Київської міської військової адміністрації – Фархада Гулієва», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до повномасштабного вторгнення Гулієв здійснював адвокатську діяльність. У 2022 році вступив до лав Збройних сил України. За час служби пройшов шлях від солдата бойового підрозділу до управлінських посад в Міністерстві оборони України.

«На новій посаді Фархад Гулієв долучиться до роботи команди КМВА та застосовуватиме свій професійний досвід для виконання завдань, спрямованих на забезпечення життєдіяльності столиці, її безпеки й стійкості в умовах воєнного стану», – наголосила КМВА.

Нагадаємо, Київську міську військову адміністрацію тимчасово очолив Андрій Ткачов, який до цього обіймав посаду першого заступника керівника установи. Відповідне розпорядження про прийняття обов'язків він підписав 16 липня.

До слова, президент України Володимир Зеленський роз'яснив ситуацію з відсутністю вже упродовж понад трьох місяців призначення нового керівника Київської міської військової адміністрації.

Теги: Київ кадрові зміни

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