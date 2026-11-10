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Рада звільнила Єлизавету Пушко-Цибуляк із Рахункової палати

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Рада звільнила Єлизавету Пушко-Цибуляк із Рахункової палати
Пушко-Цибуляк залишила Рахункову палату
фото: Рахункова палата

Посадовиця подала заяву про звільнення після того, як її було відібрано до наглядової ради «Центренерго»

Верховна Рада 9 листопада звільнила Єлизавету Пушко-Цибуляк із посади членкині Рахункової палати. Посадовиця залишила посаду за власним бажанням. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу парламенту.

Підставою для звільнення стала заява Пушко-Цибуляк та відповідне рішення парламентського Комітету з питань бюджету. Верховна Рада ухвалила рішення на основі проєкту постанови №15220.  

Уже 10 листопада розпочинається конкурс на вакантну посаду члена Рахункової палати. Першим його етапом стане створення дорадчої групи експертів, яка здійснюватиме попередній відбір кандидатів.  Відповідно до законодавства, конкурс оголошують наступного дня після звільнення члена Рахункової палати, якщо термін його повноважень ще не завершився.

Рахункова палата України – вищий державний колегіальний орган фінансового контролю (аудиту), який від імені Верховної Ради контролює надходження коштів до державного бюджету та їх використання. Орган здійснює фінансові аудити, перевіряє ефективність використання бюджетних коштів і надає рекомендації щодо усунення виявлених порушень. Діяльність Рахункової палати регулюється Законом України «Про Рахункову палату».

Нагадаємо, ще 31 березня Єлизавета Пушко-Цибуляк повідомила «Главкому» про намір достроково скласти повноваження. Посадовиця пояснила, що її було відібрано на посаду незалежної представниці наглядової ради «Центренерго». Водночас її звільнення могло ускладнити роботу Рахункової палати через обмежену кількість членів, необхідних для ухвалення рішень. 

Згодом, 6 травня, у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про звільнення Пушко-Цибуляк. Ініціаторкою документа стала голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

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Теги: Центренерго Рахункова палата кадрові зміни Верховна Рада

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