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Єлизавета Пушко-Цибуляк отримала нові посади після звільнення з Рахункової палати

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Єлизавета Пушко-Цибуляк отримала нові посади після звільнення з Рахункової палати
Пушко-Цибуляк склала повноваження члена Рахункової палати
фото: Рахункова палата

Верховна Рада 9 листопада звільнила Єлизавету Пушко-Цибуляк із посади члена Рахункової палати

Єлизавета Пушко-Цибуляк, яка нещодавно залишила посаду члена Рахункової палати, розповіла про нову роботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на її допис у Facebook.

«Сьогодні (11 листопада – «Главком») склала повноваження члена Рахункової палати та приступила до виконання повноважень члена наглядових рад – «Незалежного директора» ПАТ «Центренерго» та АТ «Одеський припортовий завод», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада 9 листопада звільнила Єлизавету Пушко-Цибуляк із посади члена Рахункової палати. Посадовиця залишила посаду за власним бажанням.

До слова, ще 31 березня Єлизавета Пушко-Цибуляк повідомила «Главкому» про намір достроково скласти повноваження. Посадовиця пояснила, що її було відібрано на посаду незалежної представниці наглядової ради «Центренерго». Водночас її звільнення могло ускладнити роботу Рахункової палати через обмежену кількість членів, необхідних для ухвалення рішень. 

Згодом, 6 травня, у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про звільнення Пушко-Цибуляк. Ініціаторкою документа стала голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Теги: Рахункова палата ОПЗ Центренерго кадрові зміни

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