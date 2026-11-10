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Мінцифри призначило нову заступницю міністра: що про неї відомо

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Мінцифри призначило нову заступницю міністра: що про неї відомо
Бережна має досвід роботи як в Україні, так і за кордоном, а також співпраці з міжнародними технологічними
фото: Мінцифри

Ольга Бережна відповідатиме за розвиток цифрової освіти та компетентностей українців

Кабінет міністрів призначив Ольгу Бережну заступницею міністра цифрової трансформації України. На новій посаді вона координуватиме роботу відомства з розвитку цифрових компетентностей на рівні країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Мінцифри.

Про призначення також повідомила міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук. За її словами, Бережна працюватиме над розвитком навичок, необхідних українцям для використання нових технологій у бізнесі та державному секторі.

Зокрема, Мінцифри планує разом із роботодавцями визначати, які цифрові компетентності будуть потрібні українській економіці найближчими роками. Також відомство розвиватиме освітні програми, які допоможуть людям опановувати цифрові професії, застосовувати технології у своїх галузях і створювати власні продукти.

Окрему увагу приділятимуть доступності цифрової освіти. За словами Ферчук, принципи безбар’єрності мають враховуватися під час розробки програм, щоб люди з різними потребами могли розвивати цифрові навички впродовж життя.

Ольга Бережна має понад 20 років досвіду в управлінні людським капіталом, із яких більш як 15 років працювала в ІТ та телекомунікаційній галузях. Вона долучалася до запуску технологічних компаній і цифрової трансформації бізнесів зі штатом до 10 тис. співробітників. 

За інформацією Forbes Ukraine, раніше Бережна обіймала посаду директорки з управління персоналом у Vodafone, а також керувала HR-хабом міжнародної телекомунікаційної групи Veon. Крім того, працювала в SystemGroup, Terra Food і Metinvest Digital. 

Бережна має досвід роботи як в Україні, так і за кордоном, а також співпраці з міжнародними технологічними та консалтинговими партнерами. Мінцифри розраховує, що її управлінський досвід допоможе реалізувати державну політику у сфері розвитку цифрових компетентностей.

Варто нагадати, що заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Руслан Олійник оголосив про завершення роботи на посаді. Він пропрацював у відомстві менш як три місяці – уряд призначив його заступником міністра лише в серпні 2026 року.

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Теги: Міністерство цифрової трансформації України Кабмін кадрові зміни

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