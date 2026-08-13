Сотні мільйонів на шкільних підрядах заробила мережа фірм, пов’язаних з приятелем заступника міністра освіти

З 28 березня 2023 року Дмитро Завгородній працює заступником міністра освіти і науки

Урядовець Дмитро Завгородній і киянин Іван Волков, фірми якого заробляють на тендерах, давні знайомі

Фірми, пов’язані з київськими підприємцями Володимиром та Іваном Волковими, у 2024–2025 роках отримали великі державні контракти на постачання мультимедійного обладнання для українських шкіл.

Водночас Іван Волков має давні особисті та професійні зв’язки із заступником міністра освіти і науки Дмитром Завгороднім, який відповідає в Міносвіти за цифрову трансформацію освіти. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Нова українська школа». Знайомтесь, випускники-мультимільйонери!».

366 млн грн доходу за рік

Однією з компаній, пов’язаних із родиною Волкових, є ТОВ «Інтерактивні системи навчання». Для порівняння, якщо у 2023 році її дохід, за даними аналітичної системи YouControl, становив лише 728 тис. грн., то вже у 2024-му він зріс приблизно у 500 разів – до 366 млн грн.

Компанія, зокрема, поставила школам інтерактивні панелі більш ніж на 120 млн грн. За матеріалами перевірки правоохоронців, закупівельна ціна окремих моделей могла бути майже вдвічі нижчою за ту, яку зрештою сплачували навчальні заклади: близько 50 тис. грн проти 100 тис. грн.

Ще одна деталь привернула увагу журналістів: юридична адреса компанії в Києві виявилася адресою автомайстерні зі складськими та ремонтними приміщеннями. Ознак офісу великого постачальника з оборотами у сотні мільйонів гривень там не виявлено.

Компанія, яка ще недавно була рестораном

Інша фірма, пов’язана з Волковими, – ТОВ «Смарт технології в освіті», яка позиціонує себе виробником інтерактивних панелей. Однак до 2025 року підприємство мало іншу назву – «Флуєраш» - і працювало у ресторанному бізнесі. Після зміни назви та профілю діяльності компанія вийшла на ринок освітнього обладнання.

Зв’язок із заступником міністра

Іван Волков, за даними низки публікацій ЗМІ, підтримує дружні стосунки із заступником міністра освіти Дмитром Завгороднім. Їхній зв’язок має давню історію. Завгородній та Волков-молодший одночасно навчалися у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Обидва народилися у 1991 році.

Зберігся також допис Завгороднього у Facebook від 2 жовтня 2019 року, де він тегнув Івана Волкова у контексті проведеного тендеру на закупівлю програмно-апаратного комплексу для Національної освітньої електронної платформи.

Дмитро Завгородній був призначений заступником міністра освіти у березні 2023 року – через тиждень після призначення Оксена Лісового міністром. Саме Завгородній відповідає у МОН за цифрову трансформацію шкільної освіти. Водночас сам факт знайомства або дружніх стосунків не доводить наявності неправомірних домовленостей.

Що перевіряють правоохоронці

У 2024-2025 роках контролюючі органи перевірили близько 20 компаній, які активно вийшли на ринок постачання мультимедійних панелей для шкіл.

Їх зацікавили не лише обсяги освоєних бюджетних коштів, а й схожі характеристики підприємств: стрімке зростання доходів, багатомільйонні державні контракти, мінімальний штат, а згодом – припинення діяльності або банкрутство.

Особисті, професійні та бізнесові зв’язки учасників цього ринку також стали одним із напрямків перевірки української освіти. Деталі – у розслідуванні «Главкома» «Нова українська школа». Знайомтесь, випускники-мультимільйонери!».