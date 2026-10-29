Кабмін призначив нового заступника Інституту нацпам’яті, причетного до декомунізації Києва

Тиміш Мартиненко-Кушлянський працює у сфері комунікацій і долучався до усунення з публічного простору Києва об’єктів, пов’язаних із Росією та СРСР

Кабінет міністрів України призначив Тиміша Мартиненка-Кушлянського заступником голови Українського інституту національної пам’яті. Відповідне розпорядження уряд ухвалив 28 жовтня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду.

Згідно з документом, Мартиненко-Кушлянський обійме посаду з дати початку фактичного виконання посадових обов’язків. Його призначено на строк не більше 12 місяців із дня припинення чи скасування воєнного стану. Також для посадовця встановили випробувальний строк тривалістю два місяці.

Що про нього відомо

Варто зазначити, що Тиміш Мартиненко-Кушлянський народився 1987 року в Києві. Він фахівець із комунікацій та політичний аналітик, має досвід роботи в корпоративному, державному та громадському секторах.

Його громадська діяльність пов’язана, зокрема, з питаннями культури, національної пам’яті та практиками вшанування історичних подій і постатей.

З 2017 року Мартиненко-Кушлянський є членом Комісії з питань найменувань при Київському міському голові. З 2022 року він також обіймає посаду секретаря експертної групи при Київській міській раді, яка займається усуненням із публічного простору столиці об’єктів, пов’язаних з історією та культурою Росії й СРСР.

Мартиненко-Кушлянський також увійшов до експертної ради Національного музею Голодомору-геноциду. Його вказано серед фахівців із питань державної політики, комунікацій, історичної пам’яті та громадської діяльності.

Що задекларував новий заступник голови Інституту нацпам’яті

Згідно з декларацією, у 2025 році Тиміш Мартиненко-Кушлянський отримав 439,65 тис. грн доходу від підприємницької діяльності та 64,8 тис. грн соціальних виплат.

Посадовець задекларував дві квартири в Києві площею 96,1 і 43,5 кв. м. Перша перебуває в його власності з 2003 року, друга належить йому на правах спільної часткової власності: його частка становить 33,33%. Також його дружина володіє земельною ділянкою площею 10 соток у селі Рожни Київської області. Її вартість на дату набуття права становила 95 тис. грн.

Серед майна посадовець вказав колекцію з 570 предметів старовини, зокрема монети, бони, графіку, малюнки, книги та кераміку. Він також користується автомобілем Hyundai Tucson 2006 року випуску, який належить іншій особі.

У грошових активах Мартиненко-Кушлянський зазначив 33,6 тис. доларів готівкою та 7118 грн на банківському рахунку. Його дружина задекларувала 7420 євро готівкою та кошти на банківських рахунках.

Український інститут національної пам’яті займається реалізацією державної політики у сфері національної пам’яті українського народу.

Варто нагадати, що Кабінет міністрів звільнив Ігоря Кузіна з посади заступника міністра охорони здоров’я – головного державного санітарного лікаря України та призначив на цю посаду Олександра Чепурного.