«Збройна коаліція». Кого з відомих іноземців Зеленський нагородив цього року

Єнс Столтенберг удостоївся ордена князя Ярослава Мудрого I ступеня «за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України»

Представники різних країн – партнерів України, стали кавалерами ордену Ярослава Мудрого та княгині Ольги

У число нагороджених українським президентом протягом 2023 року потрапили впливові іноземці – дипломати, чиновники, глави держав-союзниць, які надають Україні зброю. Про це повідомляє «Главком».

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Наприклад, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг удостоївся ордена князя Ярослава Мудрого I ступеня «за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, популяризацію Української держави у світі».

Президента Гватемали Алехандро Джамматтеї і прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте було відзначено орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.

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Прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса Переса-Кастехона – орденом князя Ярослава Мудрого І ступеня.

Прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен – орденом княгині Ольги I ступеня. Прем’єр-міністерку Естонії Каю Каллас і Прем’єр-міністрку Литви Інґріду Шимоніте – орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня.

Віцепрем’єр-міністра Ірландії Мартіна Мікхола, міністра оборони Естонії Ханно Певкура, міністра оборони Албанії Ніко Пелеші, міністра оборони Нідерландів Карін Гільдур Оллонґрен – орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня.

Міністра оборони Данії Трольса Лунда Пульсена – орденом «За заслуги» І ступеня.

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Міністра Збройних сил Франції Себастьяна Лекорню – орденом «За заслуги» ІІ ступеня.

Міністра оборони Північної Македонії Славянку Петровську – орденом княгині Ольги І ступеня.

Як повідомляв «Главком», Ісландія долучилася до двох коаліцій, які підтримують Україну. Зокрема, до коаліції з інформаційних технологій та коаліції з розмінування.