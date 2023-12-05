«Шахеди» та керовані ракети: що відомо про нічну атаку на Україну

Силам ППО вдалося знищити 10 ворожих дронів

У ніч на 5 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА Shahed-136/131 з двох напрямків – Курська область та Приморсько-Ахтарськ – РФ. Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил.

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Також ворог спрямував зенітні керовані ракети С-300 по цивільних об’єктах Донеччини та Херсонщини.

«Усього в ударі зафіксовано 17 ударних БпЛА типу «Шахед» та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300», – йдеться в повідомленні.

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У результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України.

«До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України», – додали в Повітряних силах.

Нагадаємо, триває 650-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. Із початком поточної доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131. Наслідки уточнюються.

Загалом за добу ворог завдав вісім ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.