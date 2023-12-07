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Бізнесу приготуватися. Завтра набирає чинності закон про поновлення податкових перевірок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Бізнесу приготуватися. Завтра набирає чинності закон про поновлення податкових перевірок
Податковий кодекс встановлює мораторій на проведення більшості податкових перевірок під час дії воєнного стану
фото з відкритих джерел

Зеленський 6 грудня підписав закон про скасування мораторію на податкові перевірки (№10016-д)

Президент Володимир Зеленський 6 грудня підписав закон про скасування мораторію на податкові перевірки (№10016-д). Отже, із завтрашнього дня закон про поновлення перевірок бізнесу набирає чинності.

Так, до проведення документальних планових перевірок можуть бути включені платники, які за 2021 рік: 

  • мали вдвічі більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську;
  • мали рівень сплати податку на прибуток менший ніж 50% по галузі та ПДВ менший ніж 50% по галузі;
  • річний дохід становить понад 10 млн грн, при тому загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.
  • Законопроєкт не повертає перевірки для ФОПів першої та другої груп та підприємств на окупованих територіях або територіях, де йдуть бойові дії.
  • мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року.

Перевірки, які були відкриті законопроєктом №8401 з серпня 2023 року, а саме виробників тютюну, палива, алкоголю, грального бізнесу та надавачів фінансових послуг, залишаються у пріоритеті.

До слова, Податковий кодекс встановлює мораторій на проведення більшості податкових перевірок під час дії воєнного стану. Наразі дозволено проведення лише декількох видів перевірок, зокрема: 

  • перевірки з питань ТЦУ (трансфертного ціноутворення); 
  • перевірки під час реорганізації та ліквідації юридичної особи; 
  • перевірки у разі подання заяви про відшкодування ПДВ, або у разі подання декларації із від’ємним значенням ПДВ більше ніж на 100 тис. грн; 
  • перевірки у разі отримання скарги про ненадання податкової накладної покупцеві; 
  • перевірки суб’єктів господарювання, які є надавачами фінансових послуг, виробниками/реалізаторами підакцизних товарів та платниками податків зі сфери грального бізнесу.

Нагадаємо, Верховна рада 9 листопада ухвалила у другому читанні законопроект №10016-д про часткове повернення документальних податкових перевірок бізнесу.

Згідно із законопроєктом, документальні планові податкові перевірки мали розпочатися з 1 грудня, однак Закон набуває чинності лише завтра.

Варто зазначити, що прийняття законопроєкту №10016-д є одним зі структурних маяків у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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Теги: Володимир Зеленський закон бізнес

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