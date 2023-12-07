Бізнесу приготуватися. Завтра набирає чинності закон про поновлення податкових перевірок
Зеленський 6 грудня підписав закон про скасування мораторію на податкові перевірки (№10016-д)
Президент Володимир Зеленський 6 грудня підписав закон про скасування мораторію на податкові перевірки (№10016-д). Отже, із завтрашнього дня закон про поновлення перевірок бізнесу набирає чинності.
Так, до проведення документальних планових перевірок можуть бути включені платники, які за 2021 рік:
- мали вдвічі більшу дебіторську заборгованість ніж кредиторську;
- мали рівень сплати податку на прибуток менший ніж 50% по галузі та ПДВ менший ніж 50% по галузі;
- річний дохід становить понад 10 млн грн, при тому загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.
- Законопроєкт не повертає перевірки для ФОПів першої та другої груп та підприємств на окупованих територіях або територіях, де йдуть бойові дії.
- мораторій на перевірки ФОПів першої та другої групи буде збережено до грудня 2024 року.
Перевірки, які були відкриті законопроєктом №8401 з серпня 2023 року, а саме виробників тютюну, палива, алкоголю, грального бізнесу та надавачів фінансових послуг, залишаються у пріоритеті.
До слова, Податковий кодекс встановлює мораторій на проведення більшості податкових перевірок під час дії воєнного стану. Наразі дозволено проведення лише декількох видів перевірок, зокрема:
- перевірки з питань ТЦУ (трансфертного ціноутворення);
- перевірки під час реорганізації та ліквідації юридичної особи;
- перевірки у разі подання заяви про відшкодування ПДВ, або у разі подання декларації із від’ємним значенням ПДВ більше ніж на 100 тис. грн;
- перевірки у разі отримання скарги про ненадання податкової накладної покупцеві;
- перевірки суб’єктів господарювання, які є надавачами фінансових послуг, виробниками/реалізаторами підакцизних товарів та платниками податків зі сфери грального бізнесу.
Нагадаємо, Верховна рада 9 листопада ухвалила у другому читанні законопроект №10016-д про часткове повернення документальних податкових перевірок бізнесу.
Згідно із законопроєктом, документальні планові податкові перевірки мали розпочатися з 1 грудня, однак Закон набуває чинності лише завтра.
Варто зазначити, що прийняття законопроєкту №10016-д є одним зі структурних маяків у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом.
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