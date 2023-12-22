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Україна повернула тіла 66 захисників (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна повернула тіла 66 захисників (фото)
фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ

Сьогодні, 22 грудня, на підконтрольну Україні територію повернуто тіла 66 воїнів, загиблих у боях з російськими окупантами. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Україна повернула тіла 66 захисників (фото) фото 1

«ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих», – йдеться в повідомленні.

Триває 667-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 28 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони 24 ударні БпЛА знищено.

Загалом за добу ворог завдав ракетний та 61 авіаційний удари, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

 

Теги: окупанти ворог війна смерть

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