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Зеленський анонсував безпекову угоду ще з однією європейською країною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський анонсував безпекову угоду ще з однією європейською країною
фото: з відкритих джерел

«Завтра почнуться перемовини з іще однією європейською країною»

Україна невдовзі підпише ще одну безпекову угоду. Також йде підготовка візитів лідерів низки країн в Україну.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

За його словами, наразі важливим питанням є відносини України та її партнерів. Йде підготовка низки домовленостей, про які буде відомо вже у серпні.

«Це і безпекові угоди – завтра почнуться перемовини з іще однією європейською країною. Також уже ми готуємо візити лідерів в Україну і, відповідно, зміст наших перемовин та довгострокову філософію наших домовленостей», – розповів Зеленський.

Президент зауважив, що важливо, щоб для нашої держави була забезпечена стійкість на роки. Саме це буде гарантією більших можливостей України зараз, у цьому році, з огляду на наявні виклики та загрози.

«Звичайно, ключове завдання – забезпечити і Сили оборони, і державний бюджет, і соціальну стійкість України», – підкреслив він.

Нагадаємо, Україна та Євросоюз підписали безпекову угоду під час саміту лідерів у Брюсселі. Двосторонню безпекову угоду підписували президент України Володимир Зеленський, голова Євроради Шарль Мішель і очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. 

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Теги: Володимир Зеленський безпека

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