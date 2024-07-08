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Спікер Палати представників США зустрінеться із Зеленським – Reuters

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Спікер Палати представників США зустрінеться із Зеленським – Reuters
Згідно з графіком Джонсона, він зустрінеться із Зеленським у середу
фото: Reuters

Зустріч запланована на 10 липня і відбудеться під час саміту НАТО

Спікер Палати представників США Майк Джонсон зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 10 липня під час саміту НАТО у Вашингтоні. Про це пише Reuters.

Очікується, що підтримка України буде в центрі уваги на саміті у Вашингтоні цього тижня. Зокрема через занепокоєння щодо майбутньої підтримки Києва в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада.

Як пише Reuters, у квітні Джонсон виступив ініціатором двопартійного пакету допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму $95 млрд, проти якого виступили союзники колишнього президента Трампа в Конгресі.

Нагадаємо, Білий дім працює над організацією зустрічі Байдена із президентом України Володимиром Зеленським. Вона може пройти в рамках саміту НАТО у Вашингтоні. Про це заявив неназваний чиновник під час телефонної зустрічі у Білому домі. Українська сторона офіційно не підтвердила поїздку Зеленського до Вашингтона.

Як повідомлялося, у дні проведення саміту НАТО у Вашингтоні, слід очікувати новин стосовно винищувачів F-16 для України. Про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації Сполучених Штатів Америки.

Як повідомлялося, на саміті НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні, США оголосять про нові кроки для посилення протиповітряної оборони та військового потенціалу України. 

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Теги: США саміт Володимир Зеленський

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