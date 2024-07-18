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Зеленський прибув у Британію та назвав мету візиту

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський прибув у Британію та назвав мету візиту
Зеленський братиме участь у саміті Європейської політичної спільноти
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Президент проведе двосторонні зустрічі із партнерами та підпише нові безпекові угоди

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії, аби взяти участь у саміті Європейської політичної спільноти. Про це глава нашої держави повідомив у Telegram.

Зокрема, у Британії президент проведе двосторонні зустрічі із партнерами та підпише нові безпекові угоди.

Зеленський прибув у Британію та назвав мету візиту фото 1
фото: Telegram/Володимир Зеленський

«Окрема програма – щодо наших відносин із Великою Британією. Зустрінуся з його величністю королем Чарльзом ІІІ, прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній. Підпишемо міжурядову угоду про підтримку українського ОПК, обговоримо майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту», – заявив він.

Як зазначив Зеленський, з перших днів повномасштабного вторгнення Велика Британія була на крок попереду в рішучості щодо підтримки України.

Зеленський прибув у Британію та назвав мету візиту фото 2
фото: Telegram/Володимир Зеленський
Зеленський та посол Залужний
Зеленський та посол Залужний
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Нагадаємо, 5 липня лідер лейбористів Кір Стармер офіційно став новим прем'єр-міністром Сполученого Королівства. Згодом президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч із новим прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Як повідомлялося, новий прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що його країна лишається непохитною у підтримці України.

До слова, Євросоюз і Велика Британія можуть провести найближчими місяцями перший в історії двосторонній саміт, оскільки новий британський прем'єр-міністр Кір Стармер хоче «перезавантажити» відносини з Брюсселем після Brexit.

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Теги: президент Принц Чарльз Володимир Зеленський саміт Велика Британія

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