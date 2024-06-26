Від війни до демократії: Україна готується до Євросоюзу до 2030 року

Перемовини про вступ України до Євросоюзу буде одним із найбільших геополітичних викликів для ЄС

Оптимістична дата вступу України до ЄС – 2030 – через 6 років. Приблизно скільки часу забрав вступ Хорватії до Євросоюзу, яку у цьому контексті часто порівнюють з Україною.

Для того, щоб цей вступ таки відбувся, потрібні дві фундаментальні вимоги – припинення війни, або, принаймні, стратегічна пауза у війні, – адже мало віриться у те, щоби Європа відкрила ринки та політичні права для країни у стані війни. А друге – це повернення в Україні повноцінної демократії.

Старт перемовин про вступ України до ЄС – це важливий, але швидше лише політичний старт. Наступного року, коли Польща почне головувати у Раді ЄС почнуться основні практичні дії.

Зважаючи на війну та масштаби країни перемовини про вступ України до Євросоюзу буде одним із найбільших геополітичних викликів для ЄС. Але у кінці все завершиться добре. Бо Європі теж потрібна Україна. І не лише через «ринки», як часто у нас говорять.

Але через міркування безпеки. Європі дуже потрібний надійний мур, який відділятиме її від здичавілої недоімперії. І європейці будуть готові інвестувати політичні та фінансові ресурси у цей мур – нову «берлінську стіну», який пройде там, де зупиниться російська навала.