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Сергій Таран Політолог

Від війни до демократії: Україна готується до Євросоюзу до 2030 року

glavcom.ua
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25 червня офіційно стартували переговори про вступ України до Європейського союзу
фото: depositphotos.com

Перемовини про вступ України до Євросоюзу буде одним із найбільших геополітичних викликів для ЄС

Оптимістична дата вступу України до ЄС – 2030 – через 6 років. Приблизно скільки часу забрав вступ Хорватії до Євросоюзу, яку у цьому контексті часто порівнюють з Україною.

Для того, щоб цей вступ таки відбувся, потрібні дві фундаментальні вимоги – припинення війни, або, принаймні, стратегічна пауза у війні, – адже мало віриться у те, щоби Європа відкрила ринки та політичні права для країни у стані війни. А друге – це повернення в Україні повноцінної демократії.

Старт перемовин про вступ України до ЄС – це важливий, але швидше лише політичний старт. Наступного року, коли Польща почне головувати у Раді ЄС почнуться основні практичні дії.

Зважаючи на війну та масштаби країни перемовини про вступ України до Євросоюзу буде одним із найбільших геополітичних викликів для ЄС. Але у кінці все завершиться добре. Бо Європі теж потрібна Україна. І не лише через «ринки», як часто у нас говорять.

Але через міркування безпеки. Європі дуже потрібний надійний мур, який відділятиме її від здичавілої недоімперії. І європейці будуть готові інвестувати політичні та фінансові ресурси у цей мур – нову «берлінську стіну», який пройде там, де зупиниться російська навала.

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Джерело
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Теги: Європа Україна Європейський союз переговори

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Сергій Таран

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