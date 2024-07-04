Інтерв’ю пропагандисту Такеру Карлсону: речник Зеленського зробив заяву

Такер Карлсон раніше анонсував інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським

Никифоров заявив, що Зеленський не даватиме інтерв'ю Такеру Карлсону

Президент України Володимир Зеленський не даватиме інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Про це заявив прессекретар президента Сергій Никифоров.

«Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає», – заявив він.

Володимир Зеленський не даватиме інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону скріншот

Таким чином Никифоров підтвердив, що ніякого інтерв'ю Зеленського Такеру Карлсону не буде.

Нагадаємо, американський пропагандист Такер Карлсон, який взяв інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна, раніше анонсував інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.

Зокрема, у лютому президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію.

Як повідомлялося, відомий американський пропагандист Такер Карлсон, який відвідав Москву для інтерв'ю з диктатором Володимиром Путіним почав вести своє шоу на російському телебаченні. Шоу Tucker показують в ефірі телеканалу «Росія 24». Водночас команда американського телеведучого Такера Карлсона спростувала поширену інформацію щодо запуску в Росії свого телешоу.

До слова, американський пропагандист та колишній ведучий Fox News Такер Карлсон зробив чергову заяву у дусі кремлівської пропаганди. Так, він спрогнозував, що Україна нібито «перестане існувати через 50 років».