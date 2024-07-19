Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни – Зеленський

Слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів

Здійснюючи тиск на Росію, можна погодитися на дипломатичне врегулювання війни в Україні. Про це в інтерв’ю BBC заявив президент України Володимир Зеленський.

Він сказав, що весь світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни.

«Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти», – сказав він, додавши, що слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів.

«Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, більшість українців вважають, що вже настав час для офіційних перемовин з Росією. Однак, мінімальною умовою для укладання з Росією мирної угоди для населення є звільнення України від російських військ у кордонах 1991 року.

Переважна більшість (76%) упевнена, що Путін допускає мир лише на власних умовах. Водночас захід України практично віддзеркалив середньостатистичний показник (75%). Центр відзначився тим, що більше за інших схильний не довіряти тому, що Путін піде на якісь поступки Україні (84%), а жителі сходу (73%) вірять у це ненабагато менше, ніж жителі західного регіону.