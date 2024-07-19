Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни – Зеленський

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни – Зеленський
На думку Зеленського, сила дипломатії може допомогти у врегулюванні війни
фото: BBC

Слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів

Здійснюючи тиск на Росію, можна погодитися на дипломатичне врегулювання війни в Україні. Про це в інтерв’ю BBC заявив президент України Володимир Зеленський.

Він сказав, що весь світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни.

«Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти», – сказав він, додавши, що слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів.

«Здійснюючи тиск на Росію, я вважаю, що можна погодитися на дипломатичне врегулювання», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, більшість українців вважають, що вже настав час для офіційних перемовин з Росією. Однак, мінімальною умовою для укладання з Росією мирної угоди для населення є звільнення України від російських військ у кордонах 1991 року. 

Переважна більшість (76%) упевнена, що Путін допускає мир лише на власних умовах. Водночас захід України практично віддзеркалив середньостатистичний показник (75%). Центр відзначився тим, що більше за інших схильний не довіряти тому, що Путін піде на якісь поступки Україні (84%), а жителі сходу (73%) вірять у це ненабагато менше, ніж жителі західного регіону.

Читайте також: 

Теги: Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Словенія вже надала Україні 13 пакетів військової допомоги
Україна уклала безпекові угоди із Чехією та Словенією
Вчора, 17:32
Ще 95 захисників звільнені з російського полону
Україна повернула з російського полону 95 воїнів
17 липня, 15:05
Зеленський просить у Байдена зняти обмеження на використання далекобійної зброї на території Росії
Зеленський був розчарований після зустрічі з Байденом: Politico назвало причину
13 липня, 21:25
Зеленський наголосив, що війна «не повинна тривати так довго»
Зеленський закликав розширити навчання українських пілотів на F-16
12 липня, 08:55
Під час візиту до України Орбан (ліворуч) поспілкувався із журналістом зі Швейцарії
Прохолодна зустріч у Києві: стало відомо, що Орбан пропонував Зеленському
3 липня, 08:38
Орбан зустрівся із Зеленським, щоб попросити його розглянути тимчасове припинення вогню
ISW проаналізував візит Орбана в Україну
3 липня, 07:58
Санду висловила привітання Володимиру Зеленському та українському народу з офіційним початком переговорів про вступ до ЄС
Глава Молдови привітала Україну з початком переговорів про вступ в ЄС
25 червня, 19:48
Яна Чернохова повідомила, що до чеської ініціативи приєдналась нещодавно Ісландія
Коли Чехія надішле Україні боєприпаси? Міністерка оборони дала обіцянку
24 червня, 09:51
Зеленський розповів, що Україна готується до нового результату у відносинах із Євросоюзом
Зеленський пояснив, що необхідно Україні для захисту міст від російського терору
23 червня, 21:00

Політика

Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни – Зеленський
Україна може погодитися на дипломатичне врегулювання війни – Зеленський
Зеленський виступить на засіданні уряду Британії
Зеленський виступить на засіданні уряду Британії
Родина ексзаступника секретаря РНБО зводить віллу в Іспанії – розслідування
Родина ексзаступника секретаря РНБО зводить віллу в Іспанії – розслідування
Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III
Зеленський зустрівся з королем Чарльзом III
Позбавлення держнагород. Нардепи знайшли прогалини в президентському законопроєкті
Позбавлення держнагород. Нардепи знайшли прогалини в президентському законопроєкті
НАБУ опублікувало розмову «слуги» Задорожнього про відкат з коштів на ремонт водогону
НАБУ опублікувало розмову «слуги» Задорожнього про відкат з коштів на ремонт водогону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
17K
«Коля завжди правий». Матір Тищенка прокоментувала події навколо нардепа
7695
Чи хочуть фіни допомагати Україні воювати: дані опитування
7215
Європу «підсмажить» африканський антициклон: низку країн чекають блекаути
6477
Збирачі чорниці у Фінляндії заробляють чималі гроші: які умови
6244
Коли починати навчальний рік? Мер Львова дорікнув освітньому омбудсмену
6150
Кабмін спростив призначення субсидій

Новини

Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Вчора, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
16 липня, 06:38
Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
15 липня, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
14 липня, 14:28

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua