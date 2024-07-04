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Американський пропагандист Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Американський пропагандист Карлсон анонсував інтерв'ю із Зеленським
Такер Карлсон висловив сподівання, що інтерв'ю із Зеленським відбудеться незабаром
фото: AP

Карлсон заявив, що протягом двох років намагався отримали згоду на інтерв'ю із президентом України

Американський пропагандист Такер Карлсон, який взяв інтерв'ю у російського диктатора Володимира Путіна, анонсував інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським. Про це він написав у соцмережі X.

За словами американського журналіста, схоже, він отримав згоду на інтерв'ю із Зеленським. Карлсон додав, що дістати дозвіл на інтерв'ю намагався протягом двох років, і з особливою інтенсивністю після інтерв'ю з Путіним у лютому.

«Суть полягає в тому, щоб донести до американців вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі. Сподіваємось, вже незабаром», – написав Карлсон.

Нагадаємо, у лютому президент Росії Володимир Путін дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію. 

Як повідомлялося, відомий американський пропагандист Такер Карлсон, який відвідав Москву для інтерв'ю з диктатором Володимиром Путіним почав вести своє шоу на російському телебаченні. Шоу Tucker показують в ефірі телеканалу «Росія 24». Водночас команда американського телеведучого Такера Карлсона спростувала поширену інформацію щодо запуску в Росії свого телешоу. 

До слова, американський пропагандист та колишній ведучий Fox News Такер Карлсон зробив чергову заяву у дусі кремлівської пропаганди. Так, він спрогнозував, що Україна нібито «перестане існувати через 50 років».

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Теги: пропагандист Володимир Зеленський інтерв'ю

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