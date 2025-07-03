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Візит Зеленського до Данії, розмова Трампа з Путіним. Головне за 3 липня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Візит Зеленського до Данії, розмова Трампа з Путіним. Головне за 3 липня
Зеленський зустрівся з королем Данії Фредеріком Х, з прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Євроради Антоніу Коштою та очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув до Данії, де взяв участь у подіях, що відзначають початок данського головування в Раді Європейського Союзу

Україна підписала угоду з американською компанією Swift Beat, СБУ ліквідувала «ексмера» Луганська Пілавова, Трамп і Путін провели розмову. «Главком» склав добірку новин 3 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Україна підписала угоду з американською компанією Swift Beat

Президент України Володимир Зеленський прибув до Данії, де взяв участь у подіях, що відзначають початок данського головування в Раді Європейського Союзу. 

У Данії Україна підписала угоду з американською компанією Swift Beat. Вона передбачає українсько-американську співпрацю для виробництва дронів, і зокрема дронів-перехоплювачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського. За словами українського лідера, візит у Данію розпочався з важливого кроку для захисту нашої країни.

Компанія вироблятиме для ЗСУ дрони-перехоплювачі для знищення російських безпілотників і ракет, квадрокоптери для розвідки, спостереження, коригування вогню та логістики, а також ударні дрони середнього класу для ураження ворожих цілей. Також планується розробка нових інноваційних рішень – це перехоплювачі крилатих і балістичних ракет, автоматичні турелі, розвідувальні платформи.

«Йдеться про сотні тисяч дронів уже цього року та можливість значно масштабувати виробництво наступного року. Перехоплювачі для знищення ворожих дронів і ракет, квадрокоптери для розвідки та коригування вогню, ударні далекобійні дрони – усього цього буде значно більше, саме так, щоб забезпечувати реалізацію наших завдань в обороні та захищати життя українців», – каже він. Глава України наголосив, що попереду нові домовленості щодо спільного виробництва, розвитку та захисту.

Також президент України Володимир Зеленський мав аудієнцію в короля Данії Фредеріка X. Глава держави подякував Данії та її народові за підтримку України із самого початку повномасштабної російської агресії, військову та гуманітарну допомогу, розвиток спільного оборонного виробництва та інвестиції в український ОПК. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зеленський відзначив лідерство данського уряду в коаліції бойової авіації – постачання всіх обіцяних винищувачів F-16 в Україну та навчання пілотів.

Президент привітав Данію з початком головування в Раді ЄС і зазначив, що Україна зробила все необхідне для реального старту переговорного процесу щодо членства у Євросоюзі. Українська держава, за його словами, готова до відкриття всіх переговорних кластерів під час данського головування в наступні пів року.

«Серед тем, які обговорили на аудієнції, – патронат над постраждалими регіонами, розвиток українсько-данської співпраці у військовій медицині та проєкти підтримки українських ветеранів. Володимир Зеленський запросив данські компанії до співробітництва з українськими колегами в галузях протезування та реабілітації», – підкреслив Офіс президента.

В Україні запрацювало нове держагентство

Державне агентство з управління резервами України офіційно розпочало свою діяльність. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінекономіки.

Зазначається, що агентство стежитиме за формуванням і використанням стратегічних запасів країни. Його роботу координуватиме уряд через першого віцепрем’єра і міністра економіки.

ДАУР формуватиме державний резерв матеріальних цінностей, необхідних для країни та населення, щоб оперативно реагувати на виклики сьогодення. Також на агентство покладені функції з державного нагляду (контролю) за формуванням, зберіганням, освіженням та відпуском державних резервів.

«Державне агентство з управління резервами є новою інституцією створеною з нуля, яка враховує сучасні реалії та потреби суспільства, а також не має впливу від старої радянської системи. Функціонування ДАУР спрямовано на прозоре та ефективне управління державним матеріальним резервом та його контролем. Це важливий інструмент для держави, щоб вчасно накопичити необхідні державні ресурси для швидкого реагування держави на кризові ситуації, зокрема під час війни чи інших надзвичайних подій», – каже заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

СБУ ліквідувала «ексмера» Луганська Пілавова

Сьогодні, 3 липня, Служба безпеки України ліквідувала так званого «ексмера» Луганська Маноліса Пілавова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на власні джерела в СБУ.

За даними джерел «Главкома», сьогодні у тимчасово окупованому Луганську СБУ ліквідувала Маноліса Пілавова, «ексголову» окупаційної адміністрації міста (очолював її з 2014 по 2023 роки). Він загинув у результаті підриву вибухівки.

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Пілавов був одним з ідеологів так званої «Луганської народної республіки», соратником гауляйтера Плотницького, особисто брав участь в поваленні державного ладу. З 2015 року так званий «голова адміністрації Луганська» перебував у розшуку за статтею 109 ККУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади), а з 2022 року – перебував під українськими санкціями.

Трамп і Путін провели розмову

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели розмову. Вона тривала майже годину. Про це повідомив помічник диктатора Юрій Ушаков, інформує «Главком».

Путін підтвердив Трампу, що нібито Росія продовжує шукати переговорне рішення війни і «не відмовиться від усунення всіх першопричин конфронтації». Водночас лідер США у розмові з диктатором ставив питання про якнайшвидше припинення військових дій. Також Трамп поінформував Путіна про успішне проходження в сенаті законопроєкту про реформу в податковій і міграційній сферах.

До того ж Путін привітав Трампа з майбутнім Днем незалежності США, і зазначив, що нібито Росія зіграла не останню роль в становленні американської державності.

За словами Ушакова, Путін і Трамп ґрунтовно обговорили ситуацію щодо Ірану і на Близькому Сході загалом. Зокрема, під час розмови торкнулися теми розвитку подій у Сирії.

Як повідомляє помічник Путіна, диктатор та Трамп обговорили низку спільних економічних проєктів в енергетиці й дослідженні космосу. Водночас не спілкувалися про ймовірну особисту зустріч. Ушаков наголосив, що Путін і Трамп продовжать спілкування один з одним.

Дрони атакували два ТЦК у Полтаві

Російські дрони сьогодні атакували у Полтаві міський територіальний центр комплектування та обласний ТЦК та СП. Про це повідомив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, серед травмованих двоє військових ТЦК та двоє працівниць ЗСУ.

«Було два влучання: одне з них на територію Полтавського міського ТЦК та СП, друге – на територію Полтавського обласного ТЦК та СП. Обидва військові об’єкти розташовані у досить щільній міській забудові. І тому, як наслідок, серед постраждалих багато цивільних осіб, які перебували неподалік від адміністративних будівель. Із числа постраждалих два військових ТЦК та дві працівниці ЗСУ, які там працювали», – йдеться в повідомленні.

Чи є серед загиблих військові, обіцяють повідомити пізніше. Також Саранцев наголосив, що є загроза повторних ударів. За його словами, таким чином російська армія намагалася зірвати процес мобілізації.

Візит Зеленського до Данії, розмова Трампа з Путіним. Головне за 3 липня фото 1
Візит Зеленського до Данії, розмова Трампа з Путіним. Головне за 3 липня фото 2
Візит Зеленського до Данії, розмова Трампа з Путіним. Головне за 3 липня фото 3
Візит Зеленського до Данії, розмова Трампа з Путіним. Головне за 3 липня фото 4

Підрозділи ДСНС завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару по Полтавській громаді. Наразі відомо про двох загиблих та 47 травмованих людей.

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Теги: Луганськ путін Дональд Трамп Данія Володимир Зеленський

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