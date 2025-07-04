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Patriot для України: після розмови Трампа та Зеленського з’явився шанс на нові постачання

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Patriot для України: після розмови Трампа та Зеленського з’явився шанс на нові постачання
Розмову Трампа та Зеленського назвали «дуже хорошою»
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Київ звернувся до Вашингтона з проханням про додаткове постачання ракет та систем Patriot, які вважає критично важливими для захисту своїх міст

Після телефонної розмови між президентом України Володимиром Зеленським та главою Білого дому Дональдом Трампом з'явилися нові сигнали про можливе відновлення постачання систем Patriot для української ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За інформацією агентства, Володимир Зеленський заявив, що під час розмови обговорив з американським президентом питання протиповітряного захисту та домовився працювати над посиленням спроможності України «захищати небо», особливо в умовах ескалації російських авіаударів.

За даними видання, Київ звернувся до Вашингтона з проханням про додаткове постачання ракет та систем Patriot, які вважає критично важливими для захисту своїх міст.

Одне з джерел, знайоме з деталями переговорів, повідомило, що після «дуже хорошої» розмови між Зеленським і Трампом у США з’явився оптимізм щодо можливості відновлення поставок Patriot найближчим часом.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що з американським лідером Дональдом Трампом домовився «про зустріч наших команд, щоб збільшити силу ППО». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Сьогодні ж я говорив із президентом Трампом. Важлива розмова. Домовилися про зустріч наших команд, щоб збільшити силу ППО. Дуже детально говорили про спільне виробництво – і нам це потрібно, і Америці», – зазначив президент.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак поінформував, що відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та американським лідером Дональдом Трампом. «Дуже важлива й змістовна розмова між президентами. Усі деталі – зовсім скоро», – йдеться у повідомленні.

Згодом Зеленський розкрив зміст розмови з Трампом: «Говорили також детально про спроможності оборонної промисловості, про можливості спільного виробництва. Готові до прямих проєктів з Америкою і вважаємо, що це надзвичайно потрібно для безпеки, особливо що стосується дронів і відповідних технологій. Обговорили взаємні закупівлі та інвестиції. Обмінялися думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами», – зазначив президент.

Теги: Дональд Трамп системи ППО Володимир Зеленський

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