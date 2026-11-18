Зеленський зробив заяву про зустріч з представниками Трампа в Берліні
Президент: Україна чітко фіксує своє прагнення до миру, ми завжди працюємо конструктивно
Президент Володимир Зеленський заявив, що завтра відбудеться зустріч «коаліції охочих». Україна разом із партнерами працюватиме над новими пакетами підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.
«Завтра важлива зустріч «коаліції охочих». Ми робимо все разом із партнерами, щоб коаліція наша була дієвою. Готуємо нові пакети підтримки для України – для нашої оборони передусім, для нашої енергетики. Будуть і двосторонні зустрічі, які повинні дати більше Україні та нашій дипломатії», – наголосив президент.
Глава України зауважив, що розраховує на зустріч із представниками президента США та планує обговорити з європейськими лідерами подальші кроки в переговорах із Росією.
«Україна чітко фіксує своє прагнення до миру, ми завжди працюємо конструктивно. Американські представники говорили про те, що у Берліні на наших зустрічах дадуть необхідну інформацію про перемовини президента Америки, які зараз відбуваються і в Китаї в тому числі. І ми будемо чути інформацію з Китаю і від інших країн, і від інших лідерів – наших партнерів», – підкреслив Зеленський.
Зокрема, президент додав: «Ми з європейцями маємо чітку спільну позицію: питання України повинні вирішуватись за участі України, питання Європи повинні вирішуватись за участі Європи. Тільки такий підхід і буде. Я дякую всім, хто допомагає і хто просуває сильний порядок денний для закінчення цієї війни».
Нагадаємо, Берлін прийме нову зустріч «коаліції охочих», учасники обговорять подальшу підтримку України. Запрошення представникам країн-партнерів надіслав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Коментарі — 0