Президент Володимир Зеленський заявив, що завтра відбудеться зустріч «коаліції охочих». Україна разом із партнерами працюватиме над новими пакетами підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Завтра важлива зустріч «коаліції охочих». Ми робимо все разом із партнерами, щоб коаліція наша була дієвою. Готуємо нові пакети підтримки для України – для нашої оборони передусім, для нашої енергетики. Будуть і двосторонні зустрічі, які повинні дати більше Україні та нашій дипломатії», – наголосив президент.

Глава України зауважив, що розраховує на зустріч із представниками президента США та планує обговорити з європейськими лідерами подальші кроки в переговорах із Росією.

«Україна чітко фіксує своє прагнення до миру, ми завжди працюємо конструктивно. Американські представники говорили про те, що у Берліні на наших зустрічах дадуть необхідну інформацію про перемовини президента Америки, які зараз відбуваються і в Китаї в тому числі. І ми будемо чути інформацію з Китаю і від інших країн, і від інших лідерів – наших партнерів», – підкреслив Зеленський.

Зокрема, президент додав: «Ми з європейцями маємо чітку спільну позицію: питання України повинні вирішуватись за участі України, питання Європи повинні вирішуватись за участі Європи. Тільки такий підхід і буде. Я дякую всім, хто допомагає і хто просуває сильний порядок денний для закінчення цієї війни».

Нагадаємо, Берлін прийме нову зустріч «коаліції охочих», учасники обговорять подальшу підтримку України. Запрошення представникам країн-партнерів надіслав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.