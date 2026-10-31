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Зеленський закликав США передати ракети Patriot до зими

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Зеленський закликав США передати ракети Patriot до зими
Володимир Зеленський пояснив терміновість запиту посиленням російських атак на критичну інфраструктуру
фото: Getty Images, Офіс президента України

Президент просить передати 500 перехоплювачів уже взимку 2026–2027 років, а не відкладати їх отримання на кілька років

Президент Володимир Зеленський закликав Сполучені Штати знайти можливість передати Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot уже найближчими місяцями. Глава держави наголосив, що дозвіл Вашингтона на можливий продаж озброєння важливий, однак Україна потребує ракет до початку та під час цієї зими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.

Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу, Державному департаменту та американській адміністрації за погодження потенційного продажу перехоплювачів. Водночас він звернув увагу на проблему з термінами. За словами глави держави, передбачене очікування на постачання протягом кількох років не відповідає нинішнім оборонним потребам України.

«П'ятсот перехоплювачів PAC-3 – це суттєво, і вже скоро – цією зимою – це могло би бути дуже ефективний оборонний пакет», – наголосив президент.

Українська сторона пропонувала американським партнерам сформувати спеціальний зимовий пакет протиповітряної оборони. Йшлося про 100 ракет-перехоплювачів для Patriot щомісяця. Загалом 500 одиниць озброєння, за розрахунками Зеленського, допомогли б забезпечити захист українського неба в найближчі місяці.

Президент пояснив терміновість запиту посиленням російських атак на критичну інфраструктуру. За його словами, лише протягом останніх двох тижнів жовтня Росія здійснила понад 30 ударів по важливих об'єктах української енергетичної мережі.

Зеленський заявив, що російські війська продовжують цілеспрямовано атакувати системи, від яких залежить повсякденне життя українців. Серед потенційних цілей він назвав:

  • електропостачання;
  • системи опалення;
  • водопостачання;
  • мости та іншу інфраструктуру міст і громад.

За оцінкою президента, Росія розпочала масштабну операцію, спрямовану на порушення життєзабезпечення українських населених пунктів напередодні холодного сезону.

Чому Україна просить передати ракети зі складів партнерів

Зеленський запропонував американській та європейській сторонам розглянути можливість передати Україні перехоплювачі PAC-3 із наявних запасів. Поповнити арсенали партнерів можна буде згодом – за рахунок уже законтрактованого та оплаченого виробництва.

Президент наголосив, що йдеться не про безповоротне скорочення оборонних можливостей союзників, а про зміну черговості постачання. Україна отримала б необхідні боєприпаси в період найбільшої загрози, а партнери відновили б свої запаси в наступні роки.

«Надання їх Україні саме зараз, зимою 2026–2027 років, і потім відновлення арсеналів партнерів вже наступними роками завдяки цьому законтрактованому й оплаченому Україною та партнерами виробництву – це був би правильний шлях, і це цілком реально», – заявив Зеленський.

Глава держави також повідомив, що питання перехоплювачів PAC-3 нещодавно обговорювали з державним секретарем США Марко Рубіо. Київ розраховує на подальші переговори з Вашингтоном, щоб домовитися про практичне прискорення постачань.

Що відомо про американське рішення

30 жовтня Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет PAC-3 MSE для комплексів Patriot. Орієнтовна вартість угоди становить $2,1 млрд.

Потенційний пакет передбачає не лише перехоплювачі, а й:

  • секретні та несекретні запасні частини;
  • логістичне забезпечення;
  • програмну підтримку для обслуговування систем Patriot.

Основну роль у виконанні контракту відведено американській компанії Lockheed Martin.

Закупівлю фінансуватимуть міжнародні партнери. Зокрема, Канада, Німеччина та Норвегія надаватимуть кошти через програму JUMPSTART. Додаткове фінансування передбачене за рахунок національних коштів, забезпечених кредитом Європейського Союзу для підтримки України. Американський бюджет у цій закупівлі не використовуватимуть. 

Водночас американське рішення стосується саме можливого продажу, а не завершеної угоди про негайне передання всіх ракет. У повідомленні Держдепу конкретного графіка постачання не оприлюднили. Зеленський у своїй заяві наголошує, що очікування протягом кількох років не відповідає потребам України цієї зими.

Президент подякував усім країнам, які допомагають Україні посилювати протиповітряну оборону, та закликав партнерів ухвалити рішення, здатні захистити українців у період найбільшої небезпеки.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що Держдеп США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет для Patriot. Потенційна угода оцінюється у $2,1 млрд.

Також НАТО спростувало затримки постачання ракет Patriot Україні. Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що постачання американського озброєння, придбаного європейськими партнерами за програмою PURL, триває без затримок.

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Теги: США балістичні ракети Офіс президента озброєння боєприпаси Україна Володимир Зеленський Patriot

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