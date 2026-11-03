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Росія атакувала три ТЕС ДТЕК: електростанції зупинили генерацію

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Росія атакувала три ТЕС ДТЕК: електростанції зупинили генерацію
Три теплоелектростанції ДТЕК припинили виробництво електроенергії після російської атаки 3 листопада
фото: ДТЕК

Унаслідок масованого удару ракетами та дронами теплоелектростанції зазнали масштабних руйнувань

Російські війська в ніч та вранці 3 листопада завдали масованого удару по трьох теплоелектростанціях компанії ДТЕК. Унаслідок атаки всі три об'єкти припинили виробництво електроенергії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДТЕК.

За інформацією компанії, для ударів по енергетичних об'єктах росіяни застосували десятки ракет і безпілотників.

«Руйнування масштабні. Станції припинили генерацію електроенергії», – повідомили в ДТЕК.

У компанії наголосили, що попри постійні російські обстріли енергетики продовжують працювати над підтримкою стабільності української енергосистеми.

«Попри постійні ворожі атаки, продовжуємо робити все можливе для підтримки української енергосистеми», – зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо, у ніч проти 3 листопада Росія здійснила масовану атаку на Україну. Під ударом опинилися об'єкти критичної інфраструктури в кількох регіонах.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що головною ціллю російського обстрілу стали об'єкти генерації електроенергії та підстанції в дев'яти областях України.

Зокрема, після російської атаки Житомир залишився без електропостачання. У місті зафіксували масштабні перебої зі світлом.

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Теги: ТЕЦ Володимир Зеленський росіяни ракетна атака

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