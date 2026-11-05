Зеленський заявив, що онлайн-вибори в Україні можливі, але є нюанс

Зеленський: Проводити вибори, на яких солдати не зможуть проголосувати, – це несправедливо

Головною перешкодою виборів онлайн є неможливість забезпечення голосування для мільйонів військовослужбовців

Українська влада може розглянути варіант проведення виборів в онлайн-форматі, однак реалізувати це під час повномасштабного вторгнення вкрай складно. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ZDF, передає «Главком».

За словами глави держави, головною перешкодою є неможливість забезпечення голосування для мільйонів військовослужбовців, які перебувають на передовій. Зеленський підкреслив, що саме захисники, які зберегли незалежність країни, мають першочергове право обирати керівництво держави. Організація виборчого процесу без участі бійців у самій зоні бойових дій є абсолютно несправедливою.

Президент додав, що хоча проведення голосування через мережу Інтернет теоретично можливе, остаточне рішення та відповідні законодавчі механізми в такому разі має знайти Верховна Рада.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський сподівається, що результати виборів у США сприятимуть посиленню підтримки Києва з боку Вашингтона. На його думку, тісніша співпраця Сполучених Штатів із Європою та додаткова допомога Україні можуть вплинути на позицію російського диктатора Володимира Путіна й наблизити завершення війни.

Глава держави наголосив, що для України важливо зберегти двопартійну підтримку у США. Він подякував обом американським партіям за допомогу та зауважив, що демократи під час виборчої кампанії чітко виступали за підтримку України.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський окреслив шість ключових питань, які Україна планує порушити під час тристоронніх переговорів із США та Росією в Абу-Дабі. Серед них – припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі та на морі, обмін полоненими, повернення незаконно утримуваних цивільних і українських дітей, а також підготовка зустрічі на рівні лідерів. Про це глава держави повідомив під час спільної пресконференції з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.