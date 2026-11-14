Зеленський пояснив, чому досі не призначив нового генпрокурора

За словами глави держави, нинішній виконувач обов’язків генпрокурора лише нещодавно розпочав роботу

Президент заявив, що наразі немає кандидатури на посаду очільника Офісу генерального прокурора

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі не визначився з кандидатурою на посаду генерального прокурора України. Саме тому обов’язки керівника Офісу генерального прокурора поки виконує Антон Ковальський, якого глава держави призначив тимчасовим виконувачем обов’язків у вересні. Про це президент сказав у коментарі кореспонденту «Главкома» під час закритої зустрічі з журналістами.

«Кандидатури на посаду генпрокурора немає. Тому і виконувач обов’язків зараз. Як тільки буде кандидатура, тоді буде голосування у Верховній Раді. Парламент затверджує кандидатуру генерального прокурора», – зазначив Зеленський.

За словами глави держави, нинішній виконувач обов’язків генпрокурора лише нещодавно розпочав роботу. Президент припустив, що той ще може проявити себе.

Також Володимир Зеленський відреагував на звинувачення колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка у нібито переслідуванні з боку президента, Офісу президента, НАБУ та САП.

Варто зазначити, що 7 вересня 2026 року колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив про рішення подати у відставку з посади генерального прокурора. Він назвав це політичним рішенням. Заява пролунала на тлі скандалу навколо операції «Карфаген» та затримання співробітника Офісу генпрокурора Сергія Кропиви.

14 вересня стало відомо про його виїзд до Франції у службове відрядження. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади генерального прокурора, і того ж дня Зеленський підписав указ про звільнення Кравченка з посади генпрокурора.

Після звільнення з посади генпрокурора Кравченко залишався прокурором Офісу генпрокурора. Його службове відрядження завершилося 18 вересня, однак 21 вересня він не вийшов на роботу. 21 вересня Кравченко подав заяву про звільнення з органів прокуратури. Виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський підписав відповідний наказ.