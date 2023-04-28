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Зеленський дозволив призначати військових в ОВА Дніпропетровщини та Запоріжжя

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський дозволив призначати військових в ОВА Дніпропетровщини та Запоріжжя
Президент України Володимир Зеленський
фото: Офіс президента

Військових призначатимуть на посади без виключення зі списків особового складу

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 240/2023, яким дозволив призначати на керівні посади у Дніпропетровській та Запорізькій ОВА військових. 

«Установити, що у період дії воєнного стану для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, голови, першого заступника голови та одного із заступників голови Запорізької обласної державної адміністрації можуть бути заміщені військовослужбовцями, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку із залишенням на військовій службі, без виключення зі списків особового складу», – йдеться в тексті указу.

Зеленський дозволив призначати військових в ОВА Дніпропетровщини та Запоріжжя фото 1

Раніше президент Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектацій на фронт, а на їхні місця ставити воїнів, які отримали поранення. 

До слова, триває 429-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту, проте усі вони були відбиті підрозділами сил оборони. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону.

Теги: Володимир Зеленський указ Дніпропетровщина Запоріжжя

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