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Венедіктова отримала ще одну посаду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Венедіктова отримала ще одну посаду
Ексгенпрокурор Ірина Венедіктова
фото з відкритих джерел

Глава держави призначив двох нових послів України 

Колишня очільниця Офісу генерального прокурора України Ірина Венедіктова стала послинею України в Князівстві Ліхтенштейн. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського № 242/2023.

За сумісництвом вона залишається і послом у Швейцарській Конфедерації.

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Також президент підписав указ №241/2023 про призначення Надзвичайного і Повноважного посла України в Соціалістичній Республіці Вʼєтнам Гамана Олександра Віталійовича Надзвичайним і Повноважним послом України в Королівстві Камбоджа за сумісництвом.

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Нагадаємо, раніше Зеленський призначив нового посла України у Китаї.

Теги: Володимир Зеленський Ірина Венедіктова посол

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