Венедіктова отримала ще одну посаду
Глава держави призначив двох нових послів України
Колишня очільниця Офісу генерального прокурора України Ірина Венедіктова стала послинею України в Князівстві Ліхтенштейн. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського № 242/2023.
За сумісництвом вона залишається і послом у Швейцарській Конфедерації.
Також президент підписав указ №241/2023 про призначення Надзвичайного і Повноважного посла України в Соціалістичній Республіці Вʼєтнам Гамана Олександра Віталійовича Надзвичайним і Повноважним послом України в Королівстві Камбоджа за сумісництвом.
Нагадаємо, раніше Зеленський призначив нового посла України у Китаї.
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