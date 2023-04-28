Венедіктова отримала ще одну посаду

Глава держави призначив двох нових послів України

Колишня очільниця Офісу генерального прокурора України Ірина Венедіктова стала послинею України в Князівстві Ліхтенштейн. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського № 242/2023.

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За сумісництвом вона залишається і послом у Швейцарській Конфедерації.

Також президент підписав указ №241/2023 про призначення Надзвичайного і Повноважного посла України в Соціалістичній Республіці Вʼєтнам Гамана Олександра Віталійовича Надзвичайним і Повноважним послом України в Королівстві Камбоджа за сумісництвом.

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Нагадаємо, раніше Зеленський призначив нового посла України у Китаї.